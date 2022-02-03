Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığı büyüdü: Onlarca yeni balistik füze konuşlandırıldı

Ancak, bu durum değişmeye başladı. Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca Belarus'ta birkaç önemli askeri konuşlandırma gözlemlendi. Ayrıca, Belarus, Kırım ve Batı Rusya'daki hemen hemen her konuşlandırma noktasında personel için birlik çadırları/sığınakları görüldü, bu da birliklerin büyüdüğünü ve genel hazırlık seviyelerini artırdığını gösteriyor” açıklamasını yaptı.