Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığı büyüdü: Onlarca yeni balistik füze konuşlandırıldı

Rusya ve Ukrayna sınırında tansiyon yüksek. ABD ve Avrupa ülkeleri, Rusya'nın işgal ihtimaline karşı Ukrayna'ya asker ve mühimmat gönderirken, yeni uydu görüntüleri Rusya'nın sınıra daha fazla asker yığdığını gösterdi. Son olarak Pentagon, ABD'nin Romanya ve Polonya'ya yaklaşık 3 bin asker göndereceğini açıkladı. Rusya'nın Belarus, Kırım ve Batı Rusya'daki birçok yerde askeri varlığının daha da genişlediğini ortaya çıkaran yeni fotoğraflar ise Ukrayna'nın sadece birkaç kilometre ötesine en az 48 balistik füze ve on binlerce yeni askerin konuşlandırıldığını ortaya koydu.

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 03.02.2022 - 13:41 | Son Güncelleme : 03.02.2022 - 13:42

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığı büyüdü: Onlarca yeni balistik füze konuşlandırıldı - 1

RUSYA'NIN UKRAYNA SINIRINDAKİ ASKERİ VARLIĞI BÜYÜDÜ

ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi Maxar ve diğer uydu görüntü sağlayıcıları, son birkaç ay içinde sınırının 250 km civarındaki mevcut Rus askeri eğitim alanlarının ve garnizonlarının genişletildiğini fark ettiklerini açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığı büyüdü: Onlarca yeni balistik füze konuşlandırıldı - 2

Bununla birlikte, Rus kuvvetleri son iki hafta içinde Belarus’a girdi. ve Belarus  savunma bakanlıkları, konuşlandırmaların bu ay yapılacak büyük bir eğitim tatbikatının hazırlığı olduğunu öne sürdü.

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığı büyüdü: Onlarca yeni balistik füze konuşlandırıldı - 3

"YENİ BİR AŞAMAYA GEÇTİLER"

Ancak Maxar, son uydu görüntülerinin Rusya’nın  faaliyetinin yeni bir aşamasını gösterdiğini belirterek, “Daha önceleri, çoğu durumda, konuşlanmaların yakınında birkaç asker yeni konutlar yapıldığı gözlemleniyordu. Bu da bazı birimlerin önceden konuşlandırılmış veya ileri konuşlandırılmış olabileceğini düşündürmüştü.

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığı büyüdü: Onlarca yeni balistik füze konuşlandırıldı - 4

Ancak, bu durum değişmeye başladı. Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca Belarus'ta birkaç önemli askeri konuşlandırma gözlemlendi. Ayrıca, Belarus, Kırım ve Batı Rusya'daki hemen hemen her konuşlandırma noktasında personel için birlik çadırları/sığınakları görüldü, bu da birliklerin büyüdüğünü  ve genel hazırlık seviyelerini artırdığını gösteriyor” açıklamasını yaptı.

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığı büyüdü: Onlarca yeni balistik füze konuşlandırıldı - 5

Bununla birlikte Maxar, Kırım'ın Novoozermoye kentindeki aynı askeri kampın Eylül ve Ocak ayının sonlarına ait görüntüleri karşılaştırdı. Fotoğraflar,  bir çadır alanı dikilirken askeri aktivitede önemli bir artış olduğunu gösterdi. Bu, şu anda birliklerin geldiğine dair bir kanıt olmamasına rağmen, kampın daha fazla asker barındırmaya hazır olduğu anlamına geliyor.

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığı büyüdü: Onlarca yeni balistik füze konuşlandırıldı - 6

Maxar ayrıca "çok sayıda eğitim alanında yerel askeri eğitim faaliyetinin (gerçek atışlı topçu ve manevra eğitimi dahil) devam ettiğinin gözlemlendiğini" belirtti.

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığı büyüdü: Onlarca yeni balistik füze konuşlandırıldı - 7

Görüntüler, Rusya'daki iki eğitim alanını gösteriyor: Pogonovo ve Persovsky. Persovsky, Ukrayna sınırından yaklaşık 50 kilometre,  Pogonovo ise yaklaşık 220 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığı büyüdü: Onlarca yeni balistik füze konuşlandırıldı - 8

Diğer taraftan, havacılık ve savunma danışmanlığı şirketi Rochan Consulting'de Rusya ve Belarus’a odaklanan bir savunma analisti olan Konrad Muzyka, şu anda Ukrayna çevresinde 74 ile 76 Rus tabur taktik grubu (BTG) olduğuna inandığını söyledi.

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığı büyüdü: Onlarca yeni balistik füze konuşlandırıldı - 9

TABUR TAKTİK GRUPLARI BİN ASKER İÇERİYOR

Tabur taktik grupları tipik olarak destek birimleriyle birlikte yaklaşık bin askerden oluşuyor. Muzyka, Ocak ayının ilk haftasından bu yana Rusya'nın kuvvetlerini Sibirya'da binlerce kilometre uzaklıktaki Doğu Askeri Bölgesi'nden Batı Rusya ve Belarus’a kaydırdığı açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığı büyüdü: Onlarca yeni balistik füze konuşlandırıldı - 10

Muzykai "Bu dağıtımın boyutu önemli, belki de 15-20 BTG kadar asker var” dedi.

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığı büyüdü: Onlarca yeni balistik füze konuşlandırıldı - 11

48 BALİSTİK FÜZE KONUŞLANDIRILDI

Öte yandan Muzykai, Rus Kara Kuvvetleri’nin İskender kısa menzilli balistik füzeleri de dahil olmak üzere birimleri Belarus'a ve Rusya'nın Ukrayna'ya yakın bölgelerine yerleştirdiğini aktardı ve Ukrayna yakınlarında en az 48 balistik füze olduğunu bildirdi.

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığı büyüdü: Onlarca yeni balistik füze konuşlandırıldı - 12

Ancak, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki hareketliliği sıklıkla gözlemlenebilirken, Kremlin'in niyetini  okumak çok daha zor.

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığı büyüdü: Onlarca yeni balistik füze konuşlandırıldı - 13

RUSYA İŞGAL PLANINI REDDETTİ

ABD Başkanı geçen hafta yaptığı açıklamada, Rusya’nın Şubat ayında Ukrayna’yı işgal etmesinin "belirgin bir olasılık" olduğunu söylemişti. Fakat, Rusya sürekli olarak Ukrayna'yı işgal etme planları olduğunu reddetti.

Diğer taraftan, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Rusya'ya karşı caydırıcılık amacıyla Doğu Avrupa'ya asker sevk edeceklerini açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığı büyüdü: Onlarca yeni balistik füze konuşlandırıldı - 14

Pentagon sözcüsü John Kirby, Romanya'ya 1000, Almanya ve Polonya'ya ise 2 bin olmak üzere toplam 3 bin asker gönderileceğini söyledi.

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığı büyüdü: Onlarca yeni balistik füze konuşlandırıldı - 15

Bu birliklerin bölgede ortaya çıkabilecek muhtemel durumlara müdahale etmek üzere NATO ülkelerine destek vereceğini belirten Kirby, birliklerin kalıcı olarak gönderilmediğini söyledi. 
Birliklerin Ukrayna'da savaşmayacağının altını çizdi.

Kirby, ABD'nin hamlesinin Rusya Devlet Başkanı 'in geri adım atmaması nedeniyle geldiğini dile getirdi.

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığı büyüdü: Onlarca yeni balistik füze konuşlandırıldı - 16

Kirby, "Putin  son 24 saatte ordusunun saldırma kapasitesini daha da artırdı. Putin, gerginliği azaltmaya yönelik herhangi bir ilgi ya da istek belirtisi göstermiyor" diye konuştu.

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığı büyüdü: Onlarca yeni balistik füze konuşlandırıldı - 17

Bloomberg ise müzakerelerin içeriğine ilişkin bir iddia ortaya attı. Habere göre Washington, Rusya'nın, Romanya ve Polonya'daki NATO üslerinde Tomahawk füzesi bulunup bulunmadığını denetlemesine izin verecek.

Karşılığında bazı Rus üslerindeki füze durumuna ilişkin bilgi isteyecek.

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