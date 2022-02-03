Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığı büyüdü: Onlarca yeni balistik füze konuşlandırıldı

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 03.02.2022 - 13:41 | Son Güncelleme : 03.02.2022 - 13:42
ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi Maxar ve diğer uydu görüntü sağlayıcıları, son birkaç ay içinde Ukrayna sınırının 250 km civarındaki mevcut Rus askeri eğitim alanlarının ve garnizonlarının genişletildiğini fark ettiklerini açıkladı.
Bununla birlikte, Rus kuvvetleri son iki hafta içinde Belarus’a girdi. Rusya ve Belarus savunma bakanlıkları, konuşlandırmaların bu ay yapılacak büyük bir eğitim tatbikatının hazırlığı olduğunu öne sürdü.
Ancak Maxar, son uydu görüntülerinin Rusya’nın faaliyetinin yeni bir aşamasını gösterdiğini belirterek, “Daha önceleri, çoğu durumda, konuşlanmaların yakınında birkaç asker yeni konutlar yapıldığı gözlemleniyordu. Bu da bazı birimlerin önceden konuşlandırılmış veya ileri konuşlandırılmış olabileceğini düşündürmüştü.
Ancak, bu durum değişmeye başladı. Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca Belarus'ta birkaç önemli askeri konuşlandırma gözlemlendi. Ayrıca, Belarus, Kırım ve Batı Rusya'daki hemen hemen her konuşlandırma noktasında personel için birlik çadırları/sığınakları görüldü, bu da birliklerin büyüdüğünü ve genel hazırlık seviyelerini artırdığını gösteriyor” açıklamasını yaptı.
Bununla birlikte Maxar, Kırım'ın Novoozermoye kentindeki aynı askeri kampın Eylül ve Ocak ayının sonlarına ait görüntüleri karşılaştırdı. Fotoğraflar, bir çadır alanı dikilirken askeri aktivitede önemli bir artış olduğunu gösterdi. Bu, şu anda birliklerin geldiğine dair bir kanıt olmamasına rağmen, kampın daha fazla asker barındırmaya hazır olduğu anlamına geliyor.
Maxar ayrıca "çok sayıda eğitim alanında yerel askeri eğitim faaliyetinin (gerçek atışlı topçu ve manevra eğitimi dahil) devam ettiğinin gözlemlendiğini" belirtti.
Görüntüler, Rusya'daki iki eğitim alanını gösteriyor: Pogonovo ve Persovsky. Persovsky, Ukrayna sınırından yaklaşık 50 kilometre, Pogonovo ise yaklaşık 220 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
Diğer taraftan, havacılık ve savunma danışmanlığı şirketi Rochan Consulting'de Rusya ve Belarus’a odaklanan bir savunma analisti olan Konrad Muzyka, şu anda Ukrayna çevresinde 74 ile 76 Rus tabur taktik grubu (BTG) olduğuna inandığını söyledi.
Tabur taktik grupları tipik olarak destek birimleriyle birlikte yaklaşık bin askerden oluşuyor. Muzyka, Ocak ayının ilk haftasından bu yana Rusya'nın kuvvetlerini Sibirya'da binlerce kilometre uzaklıktaki Doğu Askeri Bölgesi'nden Batı Rusya ve Belarus’a kaydırdığı açıkladı.
Muzykai "Bu dağıtımın boyutu önemli, belki de 15-20 BTG kadar asker var” dedi.
Öte yandan Muzykai, Rus Kara Kuvvetleri’nin İskender kısa menzilli balistik füzeleri de dahil olmak üzere birimleri Belarus'a ve Rusya'nın Ukrayna'ya yakın bölgelerine yerleştirdiğini aktardı ve Ukrayna yakınlarında en az 48 balistik füze olduğunu bildirdi.
Ancak, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki hareketliliği sıklıkla gözlemlenebilirken, Kremlin'in niyetini okumak çok daha zor.
ABD Başkanı Joe Biden geçen hafta yaptığı açıklamada, Rusya’nın Şubat ayında Ukrayna’yı işgal etmesinin "belirgin bir olasılık" olduğunu söylemişti. Fakat, Rusya sürekli olarak Ukrayna'yı işgal etme planları olduğunu reddetti.
Diğer taraftan, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Rusya'ya karşı caydırıcılık amacıyla Doğu Avrupa'ya asker sevk edeceklerini açıkladı.
Pentagon sözcüsü John Kirby, Romanya'ya 1000, Almanya ve Polonya'ya ise 2 bin olmak üzere toplam 3 bin asker gönderileceğini söyledi.
Bu birliklerin bölgede ortaya çıkabilecek muhtemel durumlara müdahale etmek üzere NATO ülkelerine destek vereceğini belirten Kirby, birliklerin kalıcı olarak gönderilmediğini söyledi.
Birliklerin Ukrayna'da savaşmayacağının altını çizdi.
Kirby, ABD'nin hamlesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geri adım atmaması nedeniyle geldiğini dile getirdi.
Kirby, "Putin son 24 saatte ordusunun saldırma kapasitesini daha da artırdı. Putin, gerginliği azaltmaya yönelik herhangi bir ilgi ya da istek belirtisi göstermiyor" diye konuştu.
Bloomberg ise müzakerelerin içeriğine ilişkin bir iddia ortaya attı. Habere göre Washington, Rusya'nın, Romanya ve Polonya'daki NATO üslerinde Tomahawk füzesi bulunup bulunmadığını denetlemesine izin verecek.
Karşılığında bazı Rus üslerindeki füze durumuna ilişkin bilgi isteyecek.