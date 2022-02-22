Rusya'nın Ukrayna'yı işgal rotaları hangileridir? Rusya-Ukrayna savaşı nasıl sonuçlanır?

Bununla birlikte Rusya'nın Rostov bölgesinde sınırda kalıcı olarak konuşlanmış yaklaşık 10 bin askeri bulunuyor. Askeri analistlere göre, Rusya eğer doğudan saldıracak olursa, birliklerin Kırım'a doğru ilerleyerek Ukrayna'nın güneydoğu kıyısı boyunca bir kara köprüsü oluşturması mümkün görünüyor. Ayrıca, bu birlikler Belgorod'dan Kharkiv'e ve Kremençuk'a geçebilirler.