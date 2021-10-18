Sen de mi Brütüs?: Roma imparatorlarının yüzde 75'inden fazlası vahşice katledildi

Haberler - ntv.com.tr 18.10.2021 - 12:45 | Son Güncelleme : 18.10.2021 - 13:16
Brezilya’daki São Paulo Üniversitesi'nin Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Enstitüsü’nden (ICMC-USP) veri bilimciler, Romalı hükümdarlarının çok büyük bir kısmının suikast soucunda öldüğünü belirterek, yeni bulgular ortaya çıkardı.
Bununla birlikte, Roma imparatorlarının ölümlerini daha fazla analiz eden araştırmacılar, bir imparatorun tahtı devretmesinden kısa bir süre sonra doğal olmayan nedenlerden ölme olasılığının daha yüksek olduğunu keşfetti. Ancak ortalama ilk 13 yıl boyunca ölüm tehdidinin hiç azalmadığını buldular.
MÖ 46'dan MÖ 44'e kadar hüküm süren Jullius Sezar'ın başına tarihin en ünlü ölümlerinden biri geldi. Caesar, 40 politikacı arasında bir komploda 23 kez şiddetli bir şekilde bıçaklanarak yalnızca 55 yaşında öldü.
15 Mart MÖ 44'te Julius Sezar, en yakın arkadaşı Marcus Junius Brütüs liderliğindeki kızgın bir grup senatör tarafından sırtından bıçaklandı. Sezar'ın önce saldırganlara karşı koymaya çalıştığı, fakat Brütüs'ü görünce, bu sözleri (Et tu, Brutus?) söylediği ve karşı koymayı bıraktığı rivayet ediliyor.
Ancak, tarihçiler Sezar'ın aslında bu sözleri söylemediğine neredeyse kesin gözüyle bakıyor. Antik kaynaklar, onun ya hiçbir söz söylemeden sessizce öldüğünü ya da "Καὶ σὺ τέκνον;" (Kai su, teknon?), yani Yunanca "Sen de mi, oğlum?" dediğini belirtiyor.
Günümüzde İnsanlar bu özdeyişi ihanete uğradıklarını hissetikleri zaman kullanıyorlar.
Augustus (Sezar'ın evlatlık oğlu) 75 yaşında doğal nedenlerle ve Marcus Aurelius 55 yaşında bir kanamadan öldü.
Diğer taraftan, araştırmalar, ölüm verilerinin herhangi bir matematiksel modelle ilişkilendirilip ilişkilendirilmediğini görmek için yola çıktı ve çalışmaları onları 80/20 kuralına götürdü. (Yaygın bir olayın yüzde 80 ve nadir bir olayın yüzde 20 civarında olma olasılığı)
Roma imparatorları söz konusu olduğunda, nadir görülen bir olay, onların doğal sebeplerden ölmeleriydi. ICMC-USP'de profesör ve çalışmanın baş araştırmacısı olan veri bilimcisi Francisco Rodrigues, "Her imparatorun ölümüne kadar geçen süreyi analiz ettiğimizde,en yüksek öldürülme riskinin tahtın ilk yıllarında olduğunu gördü. 'Risk, imparator 13 yıl hüküm sürene kadar sistematik olarak azalıyor” dedi.
Öte yandan Rodrigues, 13 yıl civarında hayatta kalma eğrisindeki keskin düşüşün Roma tarihine ilişkin araştırmalarda yeni bir bulgu olduğunu sözlerine ekledi: