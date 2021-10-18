Sen de mi Brütüs?: Roma imparatorlarının yüzde 75'inden fazlası vahşice katledildi

Bilim insanları, milattan önce 63'ten milattan sonra 395'e kadar Roma İmparatorluğu'nu yöneten 69 hükümdarın yüzde 75'inden fazlasının ya savaş alanında ya da onları tahttan indirmek isteyen komplocular tarafından vahşice öldürüldüğünü ortaya koydu. Bu yöneticilerden yalnızca dörtte birinin hastalık veya yaşlılık gibi doğal sebeplerden öldüğü belirtildi.

Haberler - ntv.com.tr 18.10.2021 - 12:45 | Son Güncelleme : 18.10.2021 - 13:16

Sen de mi Brütüs?: Roma imparatorlarının yüzde 75'inden fazlası vahşice katledildi - 1

Brezilya’daki São Paulo Üniversitesi'nin Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Enstitüsü’nden  (ICMC-USP) veri bilimciler, Romalı hükümdarlarının çok büyük bir kısmının suikast soucunda öldüğünü belirterek, yeni bulgular ortaya çıkardı. 

Sen de mi Brütüs?: Roma imparatorlarının yüzde 75'inden fazlası vahşice katledildi - 2

TAHTA ÇIKTIKTAN SONRAKİ 13 YIL BOYUNCA  ÖLÜM OLASILIĞI HİÇ AZALMADI

Bununla birlikte, Roma imparatorlarının ölümlerini daha fazla analiz eden araştırmacılar, bir imparatorun tahtı devretmesinden kısa bir süre sonra doğal olmayan nedenlerden ölme olasılığının daha yüksek olduğunu keşfetti. Ancak ortalama ilk 13 yıl boyunca ölüm tehdidinin hiç azalmadığını buldular.

Sen de mi Brütüs?: Roma imparatorlarının yüzde 75'inden fazlası vahşice katledildi - 3

SEZAR'IN ÖLÜMÜ TARİHE GEÇTİ

MÖ 46'dan MÖ 44'e kadar hüküm süren Jullius Sezar'ın başına tarihin en ünlü ölümlerinden biri geldi. Caesar, 40 politikacı arasında bir komploda 23 kez şiddetli bir şekilde bıçaklanarak yalnızca 55 yaşında öldü.

Sen de mi Brütüs?: Roma imparatorlarının yüzde 75'inden fazlası vahşice katledildi - 4

"SEN DE Mİ BRÜTÜS?"

15 Mart  MÖ 44'te Julius Sezar, en yakın arkadaşı Marcus Junius Brütüs  liderliğindeki kızgın bir grup senatör tarafından sırtından bıçaklandı. Sezar'ın önce saldırganlara karşı koymaya çalıştığı, fakat Brütüs'ü görünce, bu sözleri (Et tu, Brutus?) söylediği ve karşı koymayı bıraktığı rivayet ediliyor. 

Sen de mi Brütüs?: Roma imparatorlarının yüzde 75'inden fazlası vahşice katledildi - 5

Ancak, tarihçiler Sezar'ın aslında bu sözleri söylemediğine neredeyse kesin gözüyle bakıyor. Antik kaynaklar,  onun ya hiçbir söz söylemeden sessizce öldüğünü ya da "Καὶ σὺ τέκνον;" (Kai su, teknon?), yani Yunanca "Sen de mi, oğlum?" dediğini belirtiyor. 

Günümüzde İnsanlar bu özdeyişi ihanete uğradıklarını hissetikleri zaman kullanıyorlar.

Sen de mi Brütüs?: Roma imparatorlarının yüzde 75'inden fazlası vahşice katledildi - 6

Augustus (Sezar'ın evlatlık oğlu) 75 yaşında doğal nedenlerle ve Marcus Aurelius 55 yaşında bir kanamadan öldü.

Sen de mi Brütüs?: Roma imparatorlarının yüzde 75'inden fazlası vahşice katledildi - 7

Diğer taraftan, araştırmalar, ölüm verilerinin herhangi bir matematiksel modelle ilişkilendirilip ilişkilendirilmediğini görmek için yola çıktı ve çalışmaları onları 80/20 kuralına götürdü. (Yaygın bir olayın yüzde 80 ve nadir bir olayın yüzde 20 civarında olma olasılığı)

Sen de mi Brütüs?: Roma imparatorlarının yüzde 75'inden fazlası vahşice katledildi - 8

Roma imparatorları söz konusu olduğunda, nadir görülen bir olay, onların doğal sebeplerden ölmeleriydi. ICMC-USP'de profesör ve çalışmanın baş araştırmacısı olan veri bilimcisi Francisco Rodrigues, "Her imparatorun ölümüne kadar geçen süreyi analiz ettiğimizde,en yüksek öldürülme riskinin tahtın ilk yıllarında olduğunu gördü. 'Risk, imparator 13 yıl hüküm sürene kadar sistematik olarak azalıyor” dedi. 

Sen de mi Brütüs?: Roma imparatorlarının yüzde 75'inden fazlası vahşice katledildi - 9

Öte yandan Rodrigues, 13 yıl civarında hayatta kalma eğrisindeki keskin düşüşün Roma tarihine ilişkin araştırmalarda yeni bir bulgu olduğunu sözlerine ekledi:

Sen de mi Brütüs?: Roma imparatorlarının yüzde 75'inden fazlası vahşice katledildi - 10
"Bu dönüm noktası için birkaç olası açıklama geliştirdik. 13 yıllık döngüden sonra imparatorun yeni rakipleri ortaya çıkmış ve eski düşmanları güç kazanmış olabilir."

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