Sen de mi Brütüs?: Roma imparatorlarının yüzde 75'inden fazlası vahşice katledildi

Ancak, tarihçiler Sezar'ın aslında bu sözleri söylemediğine neredeyse kesin gözüyle bakıyor. Antik kaynaklar, onun ya hiçbir söz söylemeden sessizce öldüğünü ya da "Καὶ σὺ τέκνον;" (Kai su, teknon?), yani Yunanca "Sen de mi, oğlum?" dediğini belirtiyor.

Günümüzde İnsanlar bu özdeyişi ihanete uğradıklarını hissetikleri zaman kullanıyorlar.