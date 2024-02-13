Senegal'de seçim krizi: İnternete erişim engellendi

Senegal muhalefeti bu hamleyi "anayasal darbe" olarak nitelendirdi ve bunun, sandıkta yenilgiye uğramaktan korkan başkanlık kanadının bir planının parçası olduğunu vurguladı.

Bir daha aday olmayacağını yinelemesine rağmen, gecikmenin Sall'ın görev süresini uzatmaya yönelik bir hamle olduğu düşünülüyor.