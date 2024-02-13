Senegal'de seçim krizi: İnternete erişim engellendi
BM'nin ülkedeki gerginliklerle ilgili endişelerini dile getirmesinin ardından Senegalli yetkililer bugün mobil interneti askıya aldı ve bu ayki başkanlık seçimlerinin ertelenmesine karşı protesto düzenlenmesini yasakladı. Seçim protestolarında 3 kişinin öldüğü, 266 kişinin ise tutuklandığı bildirildi.
Senegal'de seçimlerin ertelenmesi kararı alınmasının ardından tarihinin en kötü krizlerinden birine sürüklenen ülkede şiddetli protestolar sonucunda üç kişi yaşamını kaybetti.
Birleşmiş Milletler insan hakları ofisi sözcüsü Liz Throssell Cenevre'de gazetecilere verdiği demeçte, "Senegal'deki gergin durumdan derin endişe duyuyoruz. Protestoculara karşı gereksiz ve orantısız güç kullanıldığına ve sivil alana yönelik kısıtlamalara ilişkin raporların ardından, yetkilileri Senegal'in uzun süredir devam eden demokrasi ve insan haklarına saygı geleneğini sürdürmelerini sağlamaya çağırıyoruz." dedi.