Servet yüklü batık gemi aranıyor: Külçe külçe altınlar, mücevherler ve incilerle dolu

Merchant Royal, 23 Eylül 1641'de sert hava koşullarında Land's End açıklarında denizde kaybolan 17. yüzyıldan kalma bir İngiliz ticaret gemisi.

Keşfedilmemiş ve ulaşılamayan Merchant Royal gemi enkazının 1 milyar sterlin değerinde altın, gümüş ve mücevher taşıdığı biliniyor. Bu da batık gemiyi daha ilgi çekici hale getiriyor.

Ancak bu zamana kadar geminin yerini tespit etmek için yapılan tüm girişimler başarısızlıkla sonuçlandı.