Servet yüklü batık gemi aranıyor: Külçe külçe altınlar, mücevherler ve incilerle dolu
Merchant Royal, 1641 yılında batan tarihi bir İngiliz ticaret gemisi. İçinde 1 milyar sterlin değerinde külçe altınlar, mücevherler ve inciler bulunan gemi battığı günden bugüne hazine avcılarının hedefinde. 2019 yılında İngiltere sahillerinde bulunan 400 yıllık dev çapa, gemiyi arayanları heyecanlandırmıştı. Yasal ve maddi zorluklar nedeniyle ara verilen arama çalışmaları yeniden başladı.
Merchant Royal, 23 Eylül 1641'de sert hava koşullarında Land's End açıklarında denizde kaybolan 17. yüzyıldan kalma bir İngiliz ticaret gemisi.
Keşfedilmemiş ve ulaşılamayan Merchant Royal gemi enkazının 1 milyar sterlin değerinde altın, gümüş ve mücevher taşıdığı biliniyor. Bu da batık gemiyi daha ilgi çekici hale getiriyor.
Ancak bu zamana kadar geminin yerini tespit etmek için yapılan tüm girişimler başarısızlıkla sonuçlandı.