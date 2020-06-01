Seyahat yasağını delmek için yürüyerek ve otostop yaparak 2 bin kilometre kat etti

Chouchan ve yola çıktığı 10 arkadaşı, yolun çoğunda otostop çekmeyi umduklarını, ancak polislerin kamyonları kaçak yolcular nedeniyle kontrol ettiklerini ve sürücülerin sahip oldukları bütçenin ötesinde ücret talep ettiklerini söyledi. Göçmen işçiler 10 gün boyunca polis kontrol noktalarından kaçarak, gönüllerinin dağıttığı çay ve bisküvü ile beslenerek, ağrıyan ayaklarla çoğunu yürüdükleri iki bin kilometrelik bir yolculuk yaptıklarını söyledi.

“Bu yolculuğu hayatım boyunca unutabileceğimi sanmıyorum. Her zaman üzüntü ve kaygı anıları taşıyacak” ifadelerini kullanan Chouchan, yolculuk esnasında tren raylarını ve otoyollarını takip ettiklerini söyledi.