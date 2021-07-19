Sibirya alev alev yanıyor: 2 binden fazla itfaiyeci müdahale ediyor

Rusya'nın Sibirya bölgesi orman yangınlarıyla boğuşuyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı. Yoğun duman nedeniyle Yakutsk'taki havalimanı uçuşlara kapatıldı.

ntv.com.tr 19.07.2021 - 17:01

Sibirya alev alev yanıyor: 2 binden fazla itfaiyeci müdahale ediyor - 1

200'E YAKIN NOKTADA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Rusya'nın Sibirya bölgesi orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Kuzeybatıdaki Yakutistan'da 200'e yakın noktada orman yangınları çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.
Sibirya alev alev yanıyor: 2 binden fazla itfaiyeci müdahale ediyor - 2
Son 24 saatte 100 bin hektarlık alan alevlere teslim oldu. Yoğun duman Yakutsk kenti başka olmak üzere 50'den fazla yerleşim yerini etkiledi.
Sibirya alev alev yanıyor: 2 binden fazla itfaiyeci müdahale ediyor - 3
Yakutsk'ta dumandan etkilenmemeleri için halktan evde oturmaları ve pencereleri kapalı tutmaları istendi.
Sibirya alev alev yanıyor: 2 binden fazla itfaiyeci müdahale ediyor - 4

HAVAALANI UÇUŞLARA KATILDI

Yoğun duman nedeniyle bölgedeki havaalanı uçuşlara kapatıldı. Lena nehrinde de ulaşım durduruldu.
Sibirya alev alev yanıyor: 2 binden fazla itfaiyeci müdahale ediyor - 5

2 BİNDEN FAZLA İTFAİYECİ MÜDAHALE EDİYOR

Alevlere 2 binden fazla itfaiyeci müdahale ediyor. İtfaiyecilere yangın söndürme uçaklarıyla destek veriliyor.
Sibirya alev alev yanıyor: 2 binden fazla itfaiyeci müdahale ediyor - 6
Öte yandan, Rusya'nın Sibirya bölgesinde son dönemde sıcaklıkların artmasıyla orman yangınları da daha sık görülüyor.
Sibirya alev alev yanıyor: 2 binden fazla itfaiyeci müdahale ediyor - 7
Rus yetkililer, bu durumu küresel ısınmaya bağlıyor.
Sibirya alev alev yanıyor: 2 binden fazla itfaiyeci müdahale ediyor - 8
Sibirya alev alev yanıyor: 2 binden fazla itfaiyeci müdahale ediyor - 9
Sibirya alev alev yanıyor: 2 binden fazla itfaiyeci müdahale ediyor - 10
Sibirya alev alev yanıyor: 2 binden fazla itfaiyeci müdahale ediyor - 11

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