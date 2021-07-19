Sibirya alev alev yanıyor: 2 binden fazla itfaiyeci müdahale ediyor

Rusya'nın Sibirya bölgesi orman yangınlarıyla boğuşuyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı. Yoğun duman nedeniyle Yakutsk'taki havalimanı uçuşlara kapatıldı. Rusya'nın Sibirya bölgesi orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Kuzeybatıdaki Yakutistan'da 200'e yakın noktada orman yangınları çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Son 24 saatte 100 bin hektarlık alan alevlere teslim oldu. Yoğun duman Yakutsk kenti başka olmak üzere 50'den fazla yerleşim yerini etkiledi. Yakutsk'ta dumandan etkilenmemeleri için halktan evde oturmaları ve pencereleri kapalı tutmaları istendi. Yoğun duman nedeniyle bölgedeki havaalanı uçuşlara kapatıldı. Lena nehrinde de ulaşım durduruldu. Alevlere 2 binden fazla itfaiyeci müdahale ediyor. İtfaiyecilere yangın söndürme uçaklarıyla destek veriliyor. Öte yandan, Rusya'nın Sibirya bölgesinde son dönemde sıcaklıkların artmasıyla orman yangınları da daha sık görülüyor. Rus yetkililer, bu durumu küresel ısınmaya bağlıyor.