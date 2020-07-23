Şili normalleşme için çareyi corona köpeklerinde arıyor

Şili'de spor merkezleri, havalimanları ve AVM'ler gibi toplu alanların açılması için polis köpekleri eğitiliyor. Köpeklerin Covid-19 hastalarının kokularını aldığı düşünülüyor. Ülkede eylül ayında kamusal alanların açılması hedefleniyor.

ntv.com.tr 23.07.2020 - 09:20

Şili normalleşme için çareyi corona köpeklerinde arıyor - 1
Corona virüsün yeni merkezi Güney Amerika kıtasında bulunan Şili'de kamuya açık bölgeler bir süredir kapalı.
Şili normalleşme için çareyi corona köpeklerinde arıyor - 2
Ülkedeki yetkililer normalleşme adımları kapsamında ilginç bir yönteme başvuruyor.
Şili normalleşme için çareyi corona köpeklerinde arıyor - 3
Şili'deki epizotiyoloji uzmanlarından Fernando Mardones'e göre köpekler corona virüs hastalarının kokusunu ayırtedebiliyor.
Şili normalleşme için çareyi corona köpeklerinde arıyor - 4
Ülkede köpekler corona virüs hastalarını tespit etmesi için eğitiliyor. Bu köpeklerin alışveriş merkezi, spor salonu ve havalimanları gibi kalabalık alanlarda görev yapması amaçlanıyor.
Şili normalleşme için çareyi corona köpeklerinde arıyor - 5
Başlangıç aşamasındaki projede dört yavru köpek eğitiliyor. Corona virüs hastalarının yaşadıkları semptomlar nedeniyle terledikleri ve özel bir koku bıraktıkları düşünülüyor.
Şili normalleşme için çareyi corona köpeklerinde arıyor - 6
Eğitilen köpeklerin bu kokuyu alıp polisleri uyarması hedefleniyor.
Şili normalleşme için çareyi corona köpeklerinde arıyor - 7
Şili polisinde görev yapan Julio Santelices bir köpeğin saatte 250 insanı koklayabildiğini söylerken ilk olarak stadyumlar, okullar, restoranlar gibi yerlerin açılacağını söyledi.
Şili normalleşme için çareyi corona köpeklerinde arıyor - 8
Güney Amerika ülkesi Şili'de 19 milyondan fazla insan yaşıyor. Ülkede şimdiye kadar 336 binden fazla Covid-19 vakası tesoşt edilirken 8 bin 700'ü aşkın insan öldü.
Şili normalleşme için çareyi corona köpeklerinde arıyor - 9
Şili nüfusa oranla en fazla Covid-19 vakasının görüldüğü ülkerden biri.

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