Simpsonlar İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasını bildi mi?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, helikopter kazası sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atılırken bunlardan biri de Simpsonlar dizisinin geçmiş bölümlerinde helikopter kazasının işlendiğiydi. Peki, Simpsonlar dizisi helikopter kazasını bildi mi?

Simpsonlar İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasını bildi mi? - 1

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopter 19 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle düştü. Kazadan saatler sonra enkaza ulaşan yardım ekipleri yaşam belirtisinin olmadığını belirtti. Ardından yapılan resmi açıklama Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiği duyuruldu.  

Helikopter kazasının ardından dijital platformlarda teyitlenmemiş birçok iddia hızla yayıldı.

DÜNYA HABERLERİ

Simpsonlar İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasını bildi mi? - 2

ARKA PLAN VE İDDİALAR 

Sosyal medya uygulaması X'te (eski adıyla Twitter) animasyon televizyon komedisi olan Simpsonlar dizisinin geçmiş bölümlerinde İran'da gerçekleşen helikopter kazasının işlendiği iddia edildi.

Simpsonlar diziyle ilgili daha önce de önemli olayları bildiği iddiasıyla paylaşımlar yapıldı.

Simpsonlar İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasını bildi mi? - 3

BULGULAR

İddianın arka planı AA Teyit Hattı tarafından incelendi. Görüntülerin çizgi filme ait olmadığı ve yapay zeka kullanılarak oluşturulduğu tespit edildi.

Açık kaynaklar, dizinin bölümleri incelendiğinde fotoğrafların yer aldığı bir bölümün olmadığı tespit edildi.

Görsellerin takibi yapıldığında bir fotoğrafın X hesabı tarafından paylaşıldığı görüldü. Diğer fotoğrafın da gönderinin altında başka hesap tarafından paylaşıldığı bulundu.

Simpsonlar İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasını bildi mi? - 4

Paylaşımı yapan hesap incelendiğinde gönderinin altına görüntüyü yapay zekaya kendisinin çizdirdiğiyle ilgili bir açıklama yaptığı tespit edildi.

İddiaya konu olan fotoğraflar yapay zeka tespit araçlarına yüklendiğinde görüntülerin yapay zeka ile oluşturulduğuna dair bulguların ortaya çıktığı görüldü.

DAHA FAZLA GÖSTER