Simpsonlar İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasını bildi mi?
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, helikopter kazası sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atılırken bunlardan biri de Simpsonlar dizisinin geçmiş bölümlerinde helikopter kazasının işlendiğiydi. Peki, Simpsonlar dizisi helikopter kazasını bildi mi?
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopter 19 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle düştü. Kazadan saatler sonra enkaza ulaşan yardım ekipleri yaşam belirtisinin olmadığını belirtti. Ardından yapılan resmi açıklama Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiği duyuruldu.
Helikopter kazasının ardından dijital platformlarda teyitlenmemiş birçok iddia hızla yayıldı.