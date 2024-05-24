Simpsonlar İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasını bildi mi?

BULGULAR

İddianın arka planı AA Teyit Hattı tarafından incelendi. Görüntülerin çizgi filme ait olmadığı ve yapay zeka kullanılarak oluşturulduğu tespit edildi.

Açık kaynaklar, dizinin bölümleri incelendiğinde fotoğrafların yer aldığı bir bölümün olmadığı tespit edildi.

Görsellerin takibi yapıldığında bir fotoğrafın X hesabı tarafından paylaşıldığı görüldü. Diğer fotoğrafın da gönderinin altında başka hesap tarafından paylaşıldığı bulundu.