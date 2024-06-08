Sinvar'dan kalıcı ateşkes ısrarı: "Hamas silahlarını teslim etmeyecek"

Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar, yalnızca İsrail'in "kalıcı ateşkes taahhüt etmesi halinde "bir barış anlaşmasını kabul edeceğini söyleyerek, "Hamas silahlarını teslim etmeyecek veya bunu talep eden bir öneriyi imzalamayacak" açıklamasında bulundu. Bu açıklama İsrail ordusunun, içinde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir Birleşmiş Milletler okuluna saldırmasının ardından geldi. Saldırı sonucunda 39 Filistinli yaşamını yitirdi ve onlarcası da yaralandı.

Sinvar'dan kalıcı ateşkes ısrarı: "Hamas silahlarını teslim etmeyecek" - 1

ÜÇ AŞAMALI ATEŞKES

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkesi öngören üç aşamalı bir öneri açıklamıştı.

DÜNYA HABERLERİ

Sinvar'dan kalıcı ateşkes ısrarı: "Hamas silahlarını teslim etmeyecek" - 2

HAMAS'TAN "KALICI ATEŞKES" ŞARTI

Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar, yalnızca İsrail'in "kalıcı ateşkes taahhüt etmesi halinde" bir barış anlaşmasını kabul edeceğini söyleyerek, Başkan Biden'ın sekiz aylık savaşı sona erdirme yönünde sunduğu öneriye ilk yanıtı vermiş oldu.

Sinvar'dan kalıcı ateşkes ısrarı: "Hamas silahlarını teslim etmeyecek" - 3

"HAMAS SİLAHLARINI TESLİM ETMEYECEK"

The Wall Street Journal'a göre Sinvar, içlerinde CIA Direktörü William Burns'ün de bulunduğu bir görüşmede arabuluculara "Hamas silahlarını teslim etmeyecek veya bunu talep eden bir öneriyi imzalamayacak" yanıtını verdi.

Sinvar'dan kalıcı ateşkes ısrarı: "Hamas silahlarını teslim etmeyecek" - 4

İSRAİL'İN OKUL SALDIRISI

Sinvar'ın tepkisi, İsrail ordusunun, Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat'ta sığınağa dönüştürülen Birleşmiş Milletler okulunu, Hamas'ın bir tesisi olduğu iddiasıyla hedef almasıyla geldi.

Saldırı sonucunda 39 Filistinli öldü ve onlarcası da yaralandı.

Sinvar'dan kalıcı ateşkes ısrarı: "Hamas silahlarını teslim etmeyecek" - 5

"HAMAS'I HEDEF ALDIK"

İsrail ordusu, hava saldırısının, 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırılara katılan bir birime mensup olanlar da dahil olmak üzere 20 ila 30 Hamas üyesinin saklandığı üç sınıfı hedef aldığını söyledi. 

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, ABD'nin İsrail'den okul saldırısında kimin öldüğü konusunda tamamen şeffaf olmasını beklediğini söyledi.

Sinvar'dan kalıcı ateşkes ısrarı: "Hamas silahlarını teslim etmeyecek" - 6

ALTI HAFTA TAM ATEŞKES

Biden'ın ana hatlarını çizdiği üç aşamalı plan, altı hafta boyunca sürecek tam bir ateşkes, İsrail güçlerinin Gazze'nin kalabalık bölgelerinden çekilmesi ve Hamas tarafından tutulan bazı rehinelerin serbest bırakılmasıyla başlayacak.

Sinvar'dan kalıcı ateşkes ısrarı: "Hamas silahlarını teslim etmeyecek" - 7

SAVAŞI SONA ERDİRMEK

İkinci aşama, savaşın kalıcı olarak sona ermesini, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesini ve geri kalan rehinelerin serbest bırakılmasını içerecek. Üçüncü aşama Gazze'nin yeniden inşasına yönelik bir planı içerecek.

Sinvar'dan kalıcı ateşkes ısrarı: "Hamas silahlarını teslim etmeyecek" - 8

NETANYAHU'NUN İKİLEMİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Biden'ın konuşmasının ardından savaşı kalıcı olarak sonlandıracak hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğini yineledi.

Geçtiğimiz sekiz ayda olduğu gibi, Netanyahu'nun siyasi olarak hayatta kalma çabası savaşın devamına ve Hamas'a karşı tam bir zafer elde etme çabasına bağlı olabilir.

Sinvar'dan kalıcı ateşkes ısrarı: "Hamas silahlarını teslim etmeyecek" - 9

İSRAİL HÜKÜMETİNDE ÇATLAKLAR

Buna göre Netanyahu ya savaşı tamamen sona erdirmek için bir adım olarak görülen ateşkes anlaşmasını imzalayacak ya da hükümetini iktidarda tutmak için koalisyonun yolundan gidecek

Sinvar'dan kalıcı ateşkes ısrarı: "Hamas silahlarını teslim etmeyecek" - 10
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