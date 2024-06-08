Sinvar'dan kalıcı ateşkes ısrarı: "Hamas silahlarını teslim etmeyecek"
Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar, yalnızca İsrail'in "kalıcı ateşkes taahhüt etmesi halinde "bir barış anlaşmasını kabul edeceğini söyleyerek, "Hamas silahlarını teslim etmeyecek veya bunu talep eden bir öneriyi imzalamayacak" açıklamasında bulundu. Bu açıklama İsrail ordusunun, içinde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir Birleşmiş Milletler okuluna saldırmasının ardından geldi. Saldırı sonucunda 39 Filistinli yaşamını yitirdi ve onlarcası da yaralandı.
ÜÇ AŞAMALI ATEŞKES
Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkesi öngören üç aşamalı bir öneri açıklamıştı.