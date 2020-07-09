Sıradışı bir kamp deneyimi: Sosyal mesafeli gözyaşı çadırları

ntv.com.tr - Reuters 09.07.2020 - 14:02 | Son Güncelleme : 09.07.2020 - 14:04
Yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle yurt dışına seyahatin kısıtlanmasının ardından AB ülkesi Belçika’da tatilciler, yaz tatillerini doğa ile iç içe bulunan gözyaşı çadırlarında geçirmeyi tercih ediyor.
Hollandalı sanatçı Dre Wapenaar tarafından tasarlanan çadırlar aslında ticari bir amaçtan çok, sanat eseri olarak sergi ve müzelerde gösterilmek üzere tasarlandı. Ancak, kısa sürede turizm işletmecilerinin dikkatini çekti.
Belçika'nın Limburg eyaletinde bulunan Borgloon kentinin turizm yetkilisi Katrien Houbey Reuters’a yeptığı açıklamada, "Her yaz çadırların tamamı rezerve ediliyor. Ancak bu yılın talep corona virüs pandemisi nedeniyle arttı. Eğer biraz daha fazla çadırımız olsaydı Temmuz ve Ağustos’un her gününü dolu geçirebilirdik” ifadelerini kullandı.
“Çadırlarımı ticari olarak üretmenin maliyeti çok fazla. Onları satmak için farklı bir şekilde tasarlamam gerekiyor. Ayrıca ben iyi bir ürün tasarımcısı değilim, ben sadece bir sanatçıyım” diyen Wapenaar’ın Borgloon’da 4 ve Antrewerp’te 4 olmak üzere Belçika’da toplam 8 çadırı bulunuyor.
Diğer taraftan, ağaca asılı çadırlarda sıradışı bir kamp deneyimiminin iki kişi için bir gecelik bedeli 70 euro. Çadırlarda banyo ve barbekü de bulunuyor. İşletmeciler talep çok yoğun olduğu için misafirlerin bir geceden fazla kalmasına izin vermiyor.