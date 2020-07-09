Sıradışı bir kamp deneyimi: Sosyal mesafeli gözyaşı çadırları

“Çadırlarımı ticari olarak üretmenin maliyeti çok fazla. Onları satmak için farklı bir şekilde tasarlamam gerekiyor. Ayrıca ben iyi bir ürün tasarımcısı değilim, ben sadece bir sanatçıyım” diyen Wapenaar’ın Borgloon’da 4 ve Antrewerp’te 4 olmak üzere Belçika’da toplam 8 çadırı bulunuyor.