Sıradışı bir kamp deneyimi: Sosyal mesafeli gözyaşı çadırları

Belçika’nın Borgloon kasabasında Hollandalı sanatçı Dre Wapenaar tarafından tasarlanan çadırlar, yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle seyaht kısıtlamalarının uygulanmasının ardından Belçikalıların yoğun ilgi gösterdiği tatil seçeneklerinden biri oldu. Bununla birlikte, sosyal mesafenin korunduğu ağaca asılı gözyaşı şeklindeki çadırlar, aynı zamanda iklim değişikliğine karşın farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

ntv.com.tr - Reuters 09.07.2020 - 14:02 | Son Güncelleme : 09.07.2020 - 14:04

Sıradışı bir kamp deneyimi: Sosyal mesafeli gözyaşı çadırları - 1

Yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle yurt dışına seyahatin kısıtlanmasının ardından AB ülkesi Belçika’da tatilciler, yaz tatillerini doğa ile iç içe bulunan gözyaşı çadırlarında geçirmeyi tercih ediyor.

Sıradışı bir kamp deneyimi: Sosyal mesafeli gözyaşı çadırları - 2

SANAT ESERİ OLARAK TASARLANDI

Hollandalı sanatçı Dre Wapenaar tarafından tasarlanan çadırlar aslında ticari bir amaçtan çok, sanat eseri olarak sergi ve müzelerde gösterilmek üzere tasarlandı. Ancak, kısa sürede turizm işletmecilerinin dikkatini çekti.

Sıradışı bir kamp deneyimi: Sosyal mesafeli gözyaşı çadırları - 3

Belçika'nın Limburg eyaletinde bulunan  Borgloon kentinin turizm yetkilisi Katrien Houbey Reuters’a yeptığı açıklamada, "Her yaz çadırların tamamı rezerve ediliyor. Ancak bu yılın talep corona virüs pandemisi nedeniyle arttı. Eğer biraz daha fazla çadırımız olsaydı Temmuz ve Ağustos’un her gününü dolu geçirebilirdik” ifadelerini kullandı.

Sıradışı bir kamp deneyimi: Sosyal mesafeli gözyaşı çadırları - 4

“Çadırlarımı ticari olarak üretmenin maliyeti çok fazla. Onları satmak için farklı bir şekilde tasarlamam gerekiyor. Ayrıca ben iyi bir ürün tasarımcısı değilim, ben sadece bir sanatçıyım” diyen Wapenaar’ın Borgloon’da 4 ve Antrewerp’te 4 olmak üzere Belçika’da toplam 8 çadırı bulunuyor.

Sıradışı bir kamp deneyimi: Sosyal mesafeli gözyaşı çadırları - 5

GECELİĞİ 70 EURO

Diğer taraftan, ağaca asılı çadırlarda sıradışı bir kamp deneyimiminin iki kişi için bir gecelik bedeli 70 euro. Çadırlarda banyo ve barbekü de bulunuyor. İşletmeciler talep çok yoğun olduğu için misafirlerin bir geceden fazla kalmasına izin vermiyor.

Sıradışı bir kamp deneyimi: Sosyal mesafeli gözyaşı çadırları - 6

AĞAÇLARIN KESİLMESİNE TEPKİ OLARAK ORTAYA ÇIKTI

Wapenaar, çadırların 1990’lı yılarda ağaçların kesilmesini protesto eden çevre aktivistlerini desteklemek için tasarladığını söyleyerek, 3 çadırının ABD’nin New York kenttinde ve Avrupa’nın çeşitli yerlerinde sergilendiğini sözlerine ekledi.
Sıradışı bir kamp deneyimi: Sosyal mesafeli gözyaşı çadırları - 7
Sıradışı bir kamp deneyimi: Sosyal mesafeli gözyaşı çadırları - 8
Sıradışı bir kamp deneyimi: Sosyal mesafeli gözyaşı çadırları - 9

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