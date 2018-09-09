NTV

Sisam Adası'nda yangın

NTV Haber, İHA

Yunanistan'ın Türkiye’ye en yakın merkezi Sisam Adası'nda orman yangını çıktı. Yangından yükselen alevler Kuşadası Körfezi’nden de net bir şekilde görüldü.

  • 1

    Sisam Adası'nda bir Yunan askeri birliğinin de bulunduğu Kedros bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.
  • 2

    Yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.
  • 3

    Söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra gönüllüler ve belediye çalışanları da katıldı.
  • 4

    Diğer adalardan da uçakla takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.
  • 5

    Yangın gece yarısı kontrol altına alındı.
  • 6

    Bölgede yerleşim alanının bulunmadığı bildirildi.
  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin