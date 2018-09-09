Sisam Adası'nda yangın
NTV Haber, İHA
Yunanistan'ın Türkiye’ye en yakın merkezi Sisam Adası'nda orman yangını çıktı. Yangından yükselen alevler Kuşadası Körfezi’nden de net bir şekilde görüldü.
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1Sisam Adası'nda bir Yunan askeri birliğinin de bulunduğu Kedros bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.
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2Yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.
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3Söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra gönüllüler ve belediye çalışanları da katıldı.
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4Diğer adalardan da uçakla takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.
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5Yangın gece yarısı kontrol altına alındı.
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6Bölgede yerleşim alanının bulunmadığı bildirildi.
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