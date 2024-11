Sosyal medya bunu konuşuyor: Dublör mü, estetik mi? Seçimi gölgede bırakan Melania Trump teorisi!

MELANIA TRUMP KİMDİR?

Amerikalı eski manken, değerli mücevher ve saat tasarımcısı ve 45. Birleşik Devletler başkanı Donald J. Trump'ın eşi Melania Trump, 26 Nisan 1970'de Slovenya'nın Novo Mesto şehrinde doğdu.

Çocukluğu boyunca Sevnica şehrinde babası araba satıyor, annesi ise tekstil sektöründe çalışıyordu. Üniversite eğitimini bıraktı ve Melania Knauss adıyla Avrupa'da modellik kariyerine devam etti. 1990'larda elde ettiği başarı onu Amerika Birleşik Devletleri'ne götürdü.

22 Ocak 2005'te Donald Trump ile evlendi ve bir yıl sonra ilk ve tek oğlu Barron'u doğurdu. 2006 yılında Amerikan vatandaşlığına geçti.



2016 seçimlerinde eşi Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle birlikte First Lady olmuştur. Kendisi 6. ABD First Lady'si Louisa Adams'tan sonra Amerika'nın ikinci göçmen First Lady'si olmuştur.