Sosyal medya bunu konuşuyor: Dublör mü, estetik mi? Seçimi gölgede bırakan Melania Trump teorisi!

Kamala Harris ve Donald Trump’ın yarıştığı ABD başkanlık seçimlerinde kazanan Trump oldu. ABD'nin 47. başkanı olan Trump'ın zaferi, "tarihi dönüş" olarak adlandırıldı çünkü 130 yıl aradan sonra ilk kez, ara veren bir başkan adayı Beyaz Saray'a geri döndü. Eşini seçim kampanyalarında bir an olsun yalnız bırakmayan First Lady Melania Trump ise başkanlık yarışının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. 2024 seçimleriyle birlikte eski ve çılgın bir komplo teorisi yeniden gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcıları, oy kullandığı sırada Trump'a eşlik ettiğini görülen Melania Trump'ın dublör olduğu iddia etti.

Sosyal medya bunu konuşuyor: Dublör mü, estetik mi? Seçimi gölgede bırakan Melania Trump teorisi! - 1

ABD'NİN 47. BAŞKANI

Donald Trump, 2024 ABD Başkanlık seçimlerinin ardından 47. Başkan olarak zaferini ilan etti. Başkanlık döneminin Amerika'nın altın çağı olacağını söylediği konuşmasında Trump'a eşi Melania Trump eşlik etti.

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Sosyal medya bunu konuşuyor: Dublör mü, estetik mi? Seçimi gölgede bırakan Melania Trump teorisi! - 2

BOŞANACAKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

Trump'ın "sus payı" davasının sürdüğü sırada boşanacağı iddia edilen Melania, kürsüye yürüyen Donald Trump'ın elini bırakmadı.

Trump'ın galibiyetiyle bir kez daha First Lady olacak olan Melania Trump, seçimlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Sosyal medya bunu konuşuyor: Dublör mü, estetik mi? Seçimi gölgede bırakan Melania Trump teorisi! - 3

DUBLÖR MÜ, ESTETİK Mİ? 

Melania Trump'ın Florida'da oy kullandığı sırada kameralara yansıyan görüntüsü sosyal medyada komplo teorilerini beraberinde getirdi.

First Lady'nin oy kullanmaya giderken kullandığı büyük güneş gözlükleri ve seçtiği kıyafet dublör iddialarını güçlendirdi.

Sosyal medya bunu konuşuyor: Dublör mü, estetik mi? Seçimi gölgede bırakan Melania Trump teorisi! - 4

Öte yandan, çoğu sosyal medya kullanıcısı estetik nedeniyle farklı göründüğünü söyledi.

Kişisel sosyal medya hesabından "oy kullandım" paylaşımı yapan First Lady, iddiaları böyle engellemeye çalıştı.

Daha önce birçok kez dublör iddiaları ile gündeme gelen Melania Trump, 2024 seçimlerinin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Sosyal medya bunu konuşuyor: Dublör mü, estetik mi? Seçimi gölgede bırakan Melania Trump teorisi! - 5

MELANIA TRUMP KİMDİR?

Amerikalı eski manken, değerli mücevher ve saat tasarımcısı ve 45. Birleşik Devletler başkanı Donald J. Trump'ın eşi Melania Trump, 26 Nisan 1970'de Slovenya'nın Novo Mesto şehrinde doğdu.

Çocukluğu boyunca Sevnica şehrinde babası araba satıyor, annesi ise tekstil sektöründe çalışıyordu. Üniversite eğitimini bıraktı ve Melania Knauss adıyla Avrupa'da modellik kariyerine devam etti. 1990'larda elde ettiği başarı onu Amerika Birleşik Devletleri'ne götürdü.

22 Ocak 2005'te Donald Trump ile evlendi ve bir yıl sonra ilk ve tek oğlu Barron'u doğurdu. 2006 yılında Amerikan vatandaşlığına geçti.

2016 seçimlerinde eşi Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle birlikte First Lady olmuştur. Kendisi 6. ABD First Lady'si Louisa Adams'tan sonra Amerika'nın ikinci göçmen First Lady'si olmuştur.

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