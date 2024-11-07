Sosyal medya bunu konuşuyor: Dublör mü, estetik mi? Seçimi gölgede bırakan Melania Trump teorisi!
Kamala Harris ve Donald Trump’ın yarıştığı ABD başkanlık seçimlerinde kazanan Trump oldu. ABD'nin 47. başkanı olan Trump'ın zaferi, "tarihi dönüş" olarak adlandırıldı çünkü 130 yıl aradan sonra ilk kez, ara veren bir başkan adayı Beyaz Saray'a geri döndü. Eşini seçim kampanyalarında bir an olsun yalnız bırakmayan First Lady Melania Trump ise başkanlık yarışının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. 2024 seçimleriyle birlikte eski ve çılgın bir komplo teorisi yeniden gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcıları, oy kullandığı sırada Trump'a eşlik ettiğini görülen Melania Trump'ın dublör olduğu iddia etti.
ABD'NİN 47. BAŞKANI
Donald Trump, 2024 ABD Başkanlık seçimlerinin ardından 47. Başkan olarak zaferini ilan etti. Başkanlık döneminin Amerika'nın altın çağı olacağını söylediği konuşmasında Trump'a eşi Melania Trump eşlik etti.