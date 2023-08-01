Sosyal medyada viral oldu: Ayılarımız gerçek ayı
Çin'de yer alan Hangzhou Hayvanat Bahçesi'ndeki ayılar insan benzeri davranışlarıyla sosyal medyada dikkat çekti. Bazı kullanıcılar, bu ayıların kostüm giymiş insanlar olduğunu öne sürdü. Ancak, hayvanat bahçesi ayılarının gerçek olduğunu belirterek, bu iddiayı reddetti.
Çin'in doğusundaki bir hayvanat bahçesi, sosyal medyada komplo teorilerini körükleyen, arka ayakları üzerinde duran ve esrarengiz bir şekilde insan gibi görünen bir Malaya güneş ayısının görüntülerinin viral olmasının ardından, bazı ayılarının kostüm giymiş insanlar olduğu iddialarını reddetti.