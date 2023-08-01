Sosyal medyada viral oldu: Ayılarımız gerçek ayı

Çin'de yer alan Hangzhou Hayvanat Bahçesi'ndeki ayılar insan benzeri davranışlarıyla sosyal medyada dikkat çekti. Bazı kullanıcılar, bu ayıların kostüm giymiş insanlar olduğunu öne sürdü. Ancak, hayvanat bahçesi ayılarının gerçek olduğunu belirterek, bu iddiayı reddetti.

Sosyal medyada viral oldu: Ayılarımız gerçek ayı - 1

Çin'in doğusundaki bir hayvanat bahçesi, sosyal medyada komplo teorilerini körükleyen, arka ayakları üzerinde duran ve esrarengiz bir şekilde insan gibi görünen bir Malaya güneş ayısının görüntülerinin  viral olmasının ardından, bazı ayılarının kostüm giymiş insanlar olduğu iddialarını reddetti.

DÜNYA HABERLERİ

Sosyal medyada viral oldu: Ayılarımız gerçek ayı - 2

Hangzhou Hayvanat Bahçesi yetkilileri, "Angela" adlı bir güneş ayısının bakış açısından yazdıkları açıklamada, insanların bu türü "anlamadıklarını" belirtti.

Sosyal medyada viral oldu: Ayılarımız gerçek ayı - 3

Hayvanat bahçesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ben güneş ayısı Angela. Dün işten sonra hayvanat bahçesi müdüründen bir telefon aldım ve tembellik edip etmediğimi, bugün işe gitmeyip yerime geçecek bir insan bulup bulmadığımı sordu. Herkese bir kez daha yinelemek isterim ki ben bir güneş ayısıyım. Siyah ayı değil, köpek değil, bir güneş ayısı!"

Sosyal medyada viral oldu: Ayılarımız gerçek ayı - 4

Weibo'da paylaşılan videolarda, bir güneş ayısının bir kayanın üzerinde dik durduğu ve kafesinden dışarı baktığı görülüyor. Birçok sosyal medya kullanıcısı, hayvanın dik duruşunun yanı sıra arkasındaki gevşek kürk kıvrımlarına dikkat çekerek ayının, kostüm giyen bir insan olduğunu öne sürdü.

Sosyal medyada viral oldu: Ayılarımız gerçek ayı - 5

ÇİN'DEKİ HAYVANAT BAHÇELERİNDE SKANDALLAR

Öte yandan, Çin'deki hayvanat bahçeleri geçmişte köpek gibi evcil hayvanları vahşi hayvanlar gibi göstermeye çalıştıkları için kamuoyunda alay konusu olmuşlardı.

Sosyal medyada viral oldu: Ayılarımız gerçek ayı - 6

2013 yılında Henan eyaletinin merkezindeki bir şehir hayvanat bahçesi, Tibet Mastiff cinsi bir köpeği aslan olarak göstermeye çalışarak ziyaretçilerini kızdırmıştı. Hayvanat bahçesine gelen ziyaretçiler "aslanın" havladığını duyduklarında şok olduklarını söylemişlerdi. 

Çin'in Sichuan eyaletindeki bir başka hayvanat bahçesinde de ziyaretçiler, Afrika aslanı olarak etiketlenmiş bir kafeste golden retriever cinsi bir köpeğin oturduğunu görünce oldukça şaşırmışlardı. 

Sosyal medyada viral oldu: Ayılarımız gerçek ayı - 7

DÜNYANIN EN KÜÇÜK AYILARI TEHDİT ALTINDA

Diğer taraftan, Güneydoğu Asya'nın tropikal ormanlarına özgü olan güneş ayıları dünyanın en küçük ayı türü ünvanına sahip. Uzmanlar, yetişkin ayıların boylarının 70 santimetreye kadar çıktığını ve ağırlıklarının 25 ila 65 kilogram  arasında olduğunu söyledi.

Sosyal medyada viral oldu: Ayılarımız gerçek ayı - 8

Güneş ayıları kış uykusuna yatmıyorlar ve ayrıca göğüslerinde kehribar renkli hilal şeklindeki kürk yamaları ve arı kovanlarından bal çıkarmalarına yardımcı olan uzun dilleri ile diğer türlerden ayrılıyorlar. Bu da onlara Malezya ve Endonezya'da "beruang madu" (bal ayısı) adını kazandırıyor.

Sosyal medyada viral oldu: Ayılarımız gerçek ayı - 9

Dünya Vahşi Yaşam Fonu (WWF) ve  Malezya'daki Bornean Güneş Ayısı Koruma Merkezi (BSCC) gibi koruma gruplarına göre, güneş ayılarının vahşi doğadaki sayıları kaçak avcılar ve ormansızlaşma nedeniyle tehdit altında ve son otuz yılda yüzde 35 oranında azaldı.

Güneş ayıları Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından hassas türler olarak listeleniyor.

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