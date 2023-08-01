Sosyal medyada viral oldu: Ayılarımız gerçek ayı

Hayvanat bahçesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ben güneş ayısı Angela. Dün işten sonra hayvanat bahçesi müdüründen bir telefon aldım ve tembellik edip etmediğimi, bugün işe gitmeyip yerime geçecek bir insan bulup bulmadığımı sordu. Herkese bir kez daha yinelemek isterim ki ben bir güneş ayısıyım. Siyah ayı değil, köpek değil, bir güneş ayısı!"