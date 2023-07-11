Srebrenitsa katliamının 28. yıldönümü
Bugün, Avrupa'nın tanık olduğu en büyük katliamlardan Srebrenitsa soykırımının yıl dönümü.
Bugün Srebrenitsa soykırımının 28. yılı...
Bugün Srebrenitsa soykırımının 28. yılı...
Sırp birlikleri 11 Temmuz 1995'te, 8 binden fazla Boşnak'ı katletti.
Yugoslavya iç savaşı sırasında Bosna Hersek'in Srebrenitsa kasabasında 8372 kişi, Bosnalı Sırp güçler tarafından öldürülmüştü.
Saldırının baş sorumlusu general Ratko Mladiç, soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekten ömür boyu hapse mahkum edilmişti.
Srebrenitsa, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Avrupa'nın tanık olduğu en büyük katliam olarak tarihe geçti.