Srebrenitsa katliamının 28. yıldönümü

Bugün, Avrupa'nın tanık olduğu en büyük katliamlardan Srebrenitsa soykırımının yıl dönümü.

Srebrenitsa katliamının 28. yıldönümü - 1

Bugün Srebrenitsa soykırımının 28. yılı...

DÜNYA HABERLERİ

Srebrenitsa katliamının 28. yıldönümü - 2

Sırp birlikleri 11 Temmuz 1995'te, 8 binden fazla Boşnak'ı katletti.

Srebrenitsa katliamının 28. yıldönümü - 3

Yugoslavya iç savaşı sırasında Bosna Hersek'in Srebrenitsa kasabasında 8372 kişi, Bosnalı Sırp güçler tarafından öldürülmüştü.

Srebrenitsa katliamının 28. yıldönümü - 4

Saldırının baş sorumlusu general Ratko Mladiç, soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekten ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Srebrenitsa katliamının 28. yıldönümü - 5

Srebrenitsa, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Avrupa'nın tanık olduğu en büyük katliam olarak tarihe geçti.

Srebrenitsa katliamının 28. yıldönümü - 6
Srebrenitsa katliamının 28. yıldönümü - 7
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