Srebrenitsa soykırımının 50 kurbanı daha toprağa verildi

Srebrenitsa'daki soykırımda öldürüldüklerinde 20 yaşında olan ikiz kardeşler Semir ve Samir Hasanovic de bu yıl yan yana defnedildi.

Öte yandan bu yıl baba Hajdin ile oğlu Sead Hukic de toprağa verilen soykırım kurbanları arasında yer aldı.