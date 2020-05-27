Stanford Üniversitesi’nden akademisyenlerine soruşturma: Covid-19'u daha az ölümcül gösterdiler

ntv.com.tr 27.05.2020 - 13:39 | Son Güncelleme : 27.05.2020 - 13:40
Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında Oxford, MIT ve Cambridge’nin ardından dördüncü sırada yer alan ve ABD’nin en iyi ikinci üniversitesi olan Stanford Üniversitesi yeni tip corona virüs (Covid-19) çalışmalarında hile yapmakla suçlanıyor.
İddiaya göre, Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, kendi politik inançları nedeniyle, geçen ay yaptıkları ve Covid-19 ile antikor üretimi arasındaki ilişkiyi inceledikleri bir çalışmada, yeni tip corona virüsün düşünülenden daha yaygın ancak daha az ölümcül olduğu imajını yaratmak için kullandıkları ölçeği yanlış bildirdi.
Söz konusu araştırmada, Santa Clara İlçesi sakinlerinin yüzde 2,5 ile 5,2'lik bir kısmının antikorlar için pozitif test edildiği belirtildi. Buna göre, ilçedeki enfekte olmuş ABD’lilerin sayısı resmi rakamlardan 50 ile 80 kat daha fazla olması gerekiyordu.
Ancak, bilimsel hakem heyeti çalışmada hesapların yapılış şekli açıklanmadığı ve yöntemde birkaç hatayı tespit ettikleri için araştırmayı değerlendiremedi.
Yeniden gözden geçirilen araştırmanın ikinci versiyonunda ise, Santa Clara sakinlerinin yüzde 2,8'inin virüse yakalandığı ancak hasta olup olmadıklarının bilinmediği belirtildi. Bu rakam ise, 1 Nisan itibariyle bölgede tespit edilen 956 onaylı vakanın 54 katından fazlasına denk geliyor.
İkinci araştırmanın sonuçlarında da tutarlılık saptanamamasının ardından Stanford Üniversitesi virüsün daha yaygın ama inandığından daha az ölümcül görünmesi için politik motivasyonlara araştırma yöntemlerini geçersiz kıldıkları ve sonuçları değiştirdikleri gerekçesiyle çalışmayı gerçekleştiren akademisyenler Doktor Jayanta Bhattacharya (solda), John Ioannidis (ortada) ve Eran Bendavid’e (sağda) soruşturma açtığını duyurdu.
Üniversitete, Bhattacharya, John Ioannidis ve Eran Bendavid tarafından yayınlanan bulguların şaşırtıcı olduğunu, çünkü çalışmanın virüsün bilinenden çok daha yaygın olduğunu ve ölüm oranının ise diğer yapılan araştırmaların aksine çok daha düşük olduğunu ortaya koyduğunu açıkladı.
Çalışmayı değerlendiren bazı uzmanlar, söz konusu araştırmacıları ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylanmamış bir antikor testini kullandıkları gerekçesiyle eleştirdi.
Bir diğerleri ise, gönüllülerin Facebook aracılığıyla işe alındıklarını, katılımcıların rastgele seçildiğini ve ilçeyi temsil etmediklerini söyledi.
Stanford Üniversitesi Sözcüsü, Daily Mail’e yaptığı açıklamda, “Stanford Üniversitesi, Santa Clara İlçesi seroprevalans çalışmasıyla ilgili ciddi endişelerin farkında. Araştırmalarımızın bütünlüğü misyonumuzun temelini oluşturuyor.Eleştirileri son derece ciddiye alıyoruz. Bu konu Stanford'daki uygun gözetim mekanizmaları tarafından gözden geçiriliyor” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, çalışmayı gerçekleştiren akademisyenler tüm standart uygulamaları takip ettiklerini ve çalışmalarına hiçbir siyasi ön yargının yön vermediğini belirterek araştırmalarını savunacaklarını açıkladı.