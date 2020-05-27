Stanford Üniversitesi’nden akademisyenlerine soruşturma: Covid-19'u daha az ölümcül gösterdiler

VİRÜS BİLİNENDEN DAHA YAYGIN AMA ÖLÜM ORANLARI ÇOK DAHA DÜŞÜK

Üniversitete, Bhattacharya, John Ioannidis ve Eran Bendavid tarafından yayınlanan bulguların şaşırtıcı olduğunu, çünkü çalışmanın virüsün bilinenden çok daha yaygın olduğunu ve ölüm oranının ise diğer yapılan araştırmaların aksine çok daha düşük olduğunu ortaya koyduğunu açıkladı.