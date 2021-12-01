Stonehenge'ı 4 bin 500 yıl önce inşa eden işçiler lüks yiyeceklerle beslendi: Kıymalı turta, kuruyemiş ve diğerleri...

"BÖLGEYE İŞÇİLER YİYECEKLERLE ÇEKİLDİ"

English Heritage'dan tarihçi Susan Greaney, "Fındıklara ve meyvelere et yağları eklemek, yüksek enerji verici bir öğün oluşturur. Bu tür yiyecekler, insanları Stonehenge'in inşasına yardım etmek için uzaklardan seyahat etmeye teşvik etti. Hangi tarifleri kullandıklarını asla kesin olarak bilemeyeceğiz, ancak işçilerin bir tepsi kıymalı turta ile karşılandığını hayal etmek eğlenceli” dedi.