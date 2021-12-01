Stonehenge'ı 4 bin 500 yıl önce inşa eden işçiler lüks yiyeceklerle beslendi: Kıymalı turta, kuruyemiş ve diğerleri...

Haberler - ntv.com.tr 01.12.2021 - 14:57
Son kazı çalışmaları, Stonehenge'in inşa eden işçilerin, aralarında kıymalı turtanın da bulunduğu çeşitli meyve ve kuruyemiş içeren tatlılarla beslendiğini ortaya gösterdi.
İngiliz arkeoloji kurumu English Heritage liderliğindeki uzmanlar, milattan önce 2 bin 500 dolaylarında Stonehenge inşaatçılarının yaşadığı Durrington Duvarları'nı kazdı.
Durrington Duvarları, Stonehenge'in 3.2 kilometre kuzeydoğusunda bulunuyor ve Stonehenge Dünya Mirası Alanı içerisinde yer alıyor.
Arkeolojik kanıtlar, işçilerin, fındık, yaban eriği, elma ve diğer meyveleri toplayıp pişirdiğini ortaya çıkardı.
Bununla birlikte uzmanlar, o zamanlar bölgede yaşayan insanların ekinleri nasıl yetiştireceklerini bildiklerini ve kıymalı turta yapmak için buğday, fındık veya meşe palamudu unundan hamur işleri yapabileceklerini söyledi.
Arkeologlar, bu zengin ikramların ateşin közlerinde ısıtılan yassı bir taş veya seramik kap kullanılarak pişirilebilmiş olabileceğini aktardı.
English Heritage'dan tarihçi Susan Greaney, "Fındıklara ve meyvelere et yağları eklemek, yüksek enerji verici bir öğün oluşturur. Bu tür yiyecekler, insanları Stonehenge'in inşasına yardım etmek için uzaklardan seyahat etmeye teşvik etti. Hangi tarifleri kullandıklarını asla kesin olarak bilemeyeceğiz, ancak işçilerin bir tepsi kıymalı turta ile karşılandığını hayal etmek eğlenceli” dedi.
Diğer taraftan, bölgede bulunan kömürleşmiş bitki kalıntıları, araştırmacıları, gıdaların korunmasına ve lezzetli hale getirilmesine yardımcı olmak için çeşitli tariflerin kullanıldığını düşündürdü.
Şimdiye kadar, Stonehenge'in inşaatında çalışan emekçilerin, domuz eti, sığır eti ve süt ürünleri tükettikleri biliniyordu. Ancak, yeni keşfe kadar daha tatlı yiyecekler tüketip tüketmedikleri belirsizdi.
Öte yandan, gönüllüler bu ayın her pazartesi günü, Stonehenge'deki neolitik ocağın çevresinde keşiften esinlenerek kıymalı turta pişirecek. Greaney, "Stonehenge'in işçileri için kış ortasında ziyafetin gerçekten önemli olduğunu biliyoruz.Onların besleyici meyve ve kuruyemişlere erişimleri olduğunu gösteren kanıtlara sahip olduğumuz için şanslıyız” diye konuştu.