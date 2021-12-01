Stonehenge'ı 4 bin 500 yıl önce inşa eden işçiler lüks yiyeceklerle beslendi: Kıymalı turta, kuruyemiş ve diğerleri...

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve dünyanın en önemli tarihi anıtlarından biri olarak kabul edilen Stonehenge ile ilgili yeni bir keşif yapıldı. Arkeologlar yaptıkları kazı çalışmasında, 4 bin 500 yıl önce çalışan işçilerin nasıl beslendiğini dair kalıntılar buldu. Buna göre inşaat işçileri, yapımı ve pişirmesi karmaşık süreçler gerektiren kıymalı turta, kuruyemiş, meyveler ve çeşitli şekelerlemeler tüketti. Uzmanlar, yeni keşfin dönemin sosyo-ekonomik yapısına ilişkin önemli bilgiler sunduğunu duyurdu.

Haberler - ntv.com.tr 01.12.2021 - 14:57

Stonehenge'ı 4 bin 500 yıl önce inşa eden işçiler lüks yiyeceklerle beslendi: Kıymalı turta, kuruyemiş ve diğerleri... - 1

1986 yılında UNESCO Mirası listesine dahil edilen, 'nin Wiltshire kentindeki  Salisbury Ovası’nda bulunan Stonehenge, her biri yaklaşık 4,1 metre yüksekliğinde, 2,1 metre genişliğinde ve yaklaşık 25 ton ağırlığında dikili taşlardan oluşan bir çemberden meydana geliyor.

Stonehenge'ı 4 bin 500 yıl önce inşa eden işçiler lüks yiyeceklerle beslendi: Kıymalı turta, kuruyemiş ve diğerleri... - 2

Son kazı çalışmaları, Stonehenge'in inşa eden işçilerin, aralarında kıymalı turtanın da bulunduğu çeşitli meyve ve kuruyemiş içeren tatlılarla beslendiğini ortaya gösterdi.  

Stonehenge'ı 4 bin 500 yıl önce inşa eden işçiler lüks yiyeceklerle beslendi: Kıymalı turta, kuruyemiş ve diğerleri... - 3

4 BİN 500 YIL ÖNCE İNŞA EDİLDİ

İngiliz arkeoloji kurumu English Heritage liderliğindeki  uzmanlar, milattan önce 2 bin 500 dolaylarında Stonehenge inşaatçılarının yaşadığı Durrington Duvarları'nı kazdı.

Stonehenge'ı 4 bin 500 yıl önce inşa eden işçiler lüks yiyeceklerle beslendi: Kıymalı turta, kuruyemiş ve diğerleri... - 4

Durrington Duvarları, Stonehenge'in 3.2 kilometre kuzeydoğusunda bulunuyor ve  Stonehenge Mirası Alanı içerisinde yer alıyor. 

Stonehenge'ı 4 bin 500 yıl önce inşa eden işçiler lüks yiyeceklerle beslendi: Kıymalı turta, kuruyemiş ve diğerleri... - 5

Arkeolojik kanıtlar, işçilerin,  fındık, yaban eriği,  elma ve diğer meyveleri toplayıp pişirdiğini ortaya çıkardı.

Stonehenge'ı 4 bin 500 yıl önce inşa eden işçiler lüks yiyeceklerle beslendi: Kıymalı turta, kuruyemiş ve diğerleri... - 6

HAMUR YAPMAK İÇİN YETERLİ BİLGİ VE DONANIMA SAHİPLERDİ

Bununla birlikte uzmanlar, o zamanlar bölgede yaşayan insanların ekinleri nasıl yetiştireceklerini bildiklerini ve kıymalı turta yapmak için buğday, fındık veya meşe palamudu unundan hamur işleri yapabileceklerini söyledi. 

Stonehenge'ı 4 bin 500 yıl önce inşa eden işçiler lüks yiyeceklerle beslendi: Kıymalı turta, kuruyemiş ve diğerleri... - 7

Arkeologlar, bu zengin ikramların ateşin közlerinde ısıtılan yassı bir taş veya seramik kap kullanılarak pişirilebilmiş olabileceğini aktardı. 

Stonehenge'ı 4 bin 500 yıl önce inşa eden işçiler lüks yiyeceklerle beslendi: Kıymalı turta, kuruyemiş ve diğerleri... - 8

"BÖLGEYE İŞÇİLER YİYECEKLERLE ÇEKİLDİ"

English Heritage'dan tarihçi Susan Greaney, "Fındıklara ve meyvelere et yağları eklemek, yüksek enerji verici bir öğün oluşturur. Bu tür yiyecekler, insanları Stonehenge'in inşasına yardım etmek için uzaklardan seyahat etmeye teşvik etti. Hangi tarifleri kullandıklarını asla kesin olarak bilemeyeceğiz, ancak işçilerin bir tepsi kıymalı turta ile karşılandığını hayal etmek eğlenceli” dedi.

Stonehenge'ı 4 bin 500 yıl önce inşa eden işçiler lüks yiyeceklerle beslendi: Kıymalı turta, kuruyemiş ve diğerleri... - 9

Diğer taraftan, bölgede bulunan kömürleşmiş bitki kalıntıları, araştırmacıları, gıdaların korunmasına ve lezzetli hale getirilmesine yardımcı olmak için çeşitli tariflerin kullanıldığını düşündürdü. 

Stonehenge'ı 4 bin 500 yıl önce inşa eden işçiler lüks yiyeceklerle beslendi: Kıymalı turta, kuruyemiş ve diğerleri... - 10

Şimdiye kadar, Stonehenge'in inşaatında çalışan emekçilerin, domuz eti, sığır eti ve süt ürünleri tükettikleri biliniyordu. Ancak, yeni keşfe kadar daha tatlı yiyecekler tüketip tüketmedikleri belirsizdi.

Stonehenge'ı 4 bin 500 yıl önce inşa eden işçiler lüks yiyeceklerle beslendi: Kıymalı turta, kuruyemiş ve diğerleri... - 11

HER PAZARTESİ KIYMALI TURTA DAĞITILACAK

Öte yandan, gönüllüler bu ayın her pazartesi günü, Stonehenge'deki neolitik ocağın çevresinde keşiften esinlenerek kıymalı turta pişirecek. Greaney, "Stonehenge'in işçileri için kış ortasında ziyafetin gerçekten önemli olduğunu biliyoruz.Onların besleyici meyve ve kuruyemişlere erişimleri olduğunu gösteren kanıtlara sahip olduğumuz için şanslıyız” diye konuştu.

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