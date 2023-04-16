Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında silahlı çatışma: En az 25 ölü

"HDK'Yİ TASFİYE ETMEDEN DİYALOĞA OTURMAYACAĞIZ"

Sudan ordusu, "Hımidti'nin milisleri" olarak tanımladığı ve bu sabahtan beri çatıştığı paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK) tasfiye etme ve parçalamadan önce müzakere veya diyaloğa oturmayacaklarını duyurdu.

Halkı, HDK ile çatışmaya girmemeye çağıran ordu açıklamasında, "Güvenliğinizi koruyun ve Hımidti'nin isyancı milisleriyle çatışmayın. Silahlı Kuvvetler, bu meseleyi hızlı bir şekilde çözmeye muktedirdir, ancak operasyonlardan zarar görmemeniz için çalışıyoruz." denildi.