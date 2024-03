"Süper güçlü" insanlarla tanışın: Nadir özelliklere sahip dört kadın!

UNUTAMAYAN KADIN

Rebecca Sharrock, Dünyada Yüksek Düzeyde Üstün Otobiyografik Belleğe (HSAM) sahip 80 kişiden biri. Nadir görülen bu durum ona, ilk doğum gününde aldığı hediyeler de dahil olmak üzere hayatındaki ayrıntıları hatırlayabilen son derece güçlü bir hafıza sağlıyor. 1993 yılında doğan Sharrock, nadir görülen Yüksek Derecede Özyineleme Belleği (HSAM) adı verilen bir durumla doğdu. Bu durum, Sharrock'un 12 günlükken başlayarak yaşamının neredeyse her gününü hatırlamasını mümkün kılıyor.



Tarihleyebildiği en eski anısının doğumundan on iki gün sonra olduğunu söyleyen Rebecca "Ailem beni arabanın sürücü koltuğuna taşıdı (babamın fikriydi) ve fotoğraf çekmek için beni oraya oturttu" dedi. Sharrock'un bu olağanüstü bellek yeteneği, araştırmacılar ve psikologlar arasında büyük ilgi uyandırıyor. Sharrock, farkındalık yaratmak ve bu tür durumlarla yaşayan bireylere destek sağlamak için medya ve belgeseller aracılığıyla deneyimlerini paylaşıyor.



Rebecca bunun her zaman avantajlı olmadığını ve dezavantajlarnın da olduğunu belirtiyor: "Uyuyabilmek için etrafımda gürültü ve ışık gibi dikkat dağıtıcı şeylerin olması gerekiyor, eğer her şey sessizse, anılar zihnimde canlanıyor ve bu da beni uyanık tutuyor." Aynı zamanda OKB, anksiyete ve otizm hastası olan Sharrock kötü anılarla başa çıkmakta zorlanıyor.