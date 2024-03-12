"Süper güçlü" insanlarla tanışın: Nadir özelliklere sahip dört kadın!

YÜZLERİ UNUTMAYAN KADIN

Yenny Seo, gördüğü yüzleri unutmama yeteneğiyle dikkat çekiyor. Çocukluğunda sık sık annesini şaşırtan ve marketteki yabancıları tanıyan Seo, yeteneğinin özel olduğunu hiç düşünmemişti. Ancak yaşı ilerledikçe ve sosyal medyayı kullanmaya başladıkça yeteneklerinin farkına vardı. Üniversite yıllarında yeni insanlarla tanışırken, onları daha önce gördüğü fotoğraflardan hatırladığını fark eden Seo, bu yeteneğini uzun bir süre gizledi. "Tanıştığım insanları önceden tanıdığımı belirtmenin ürkütücü olacağını biliyordum, bu yüzden bunu gizli tutar ve sadece, tanıştığıma memnun oldum derdim" diyen Yenny, bir gün çalıştığı giyim mağazasına giren hırsızı teşhis ederek güvenlik görevlilerine yardımcı olmuş ve yeteneği herkes tarafından fark edilmişti.

Bu yeteneğin altında yatan neden hala tam olarak bilinmese de, doktorlar genetik faktörlerin ve beyin aktivitesinin etkili olduğunu düşünüyor. Geçtiğimiz on yılda, dünya genelindeki güvenlik ve kolluk kuvvetleri, üstün yüz tanıma yeteneklerine sahip kişileri işe almaya başladı.

Londra büyükşehir polisinin suç mahallindeki görüntülerini inceleyen özel bir ekibi var. Patoloji laboratuvarında teknisyen olarak çalış Yenny Seo bu ekiplerden birinde değil ve işinden memnun.