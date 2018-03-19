Sürücüsüz Uber bisikletlinin ölümüne neden oldu

1 Özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber'in sürücüsüz araçlarından birinin ABD'de bisikletli bir kadının ölümüne neden olduğu bildirildi.

2 ABD basınındaki haberlere göre, Arizona eyaletinin Tempe kentinde sürücüsüz araç testlerine devam eden Uber, bisikleti ile karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına çarparak ölümüne neden oldu.

3 Tempe Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya yer verilen haberlerde, yerel saatle 22.00 sularında karşıdan karşıya geçen ve ismi Elaine Herzberg olarak açıklanan 49 yaşındaki kadına Uber'in sürücüsüz aracının çarptığı ifade edildi.

4 Herzberg'in hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı kaydedildi.

5 Açıklamada ayrıca, Uber'in sürücüsüz aracının kaza anında kendini idare ettiği, ancak şirketin bir mühendisinin denetim amacıyla aracın direksiyonunun başında olduğu kaydedildi.

6 Uber'den yapılan açıklamada ise olayın ardından şirketin ABD'nin Tempe, Pittsburgh, San Francisco kentlerinde ve Kanada'nın Toronto şehrinde sürücüsüz araç testlerini askıya aldığı duyuruldu.

7 Ayrıca, kendi kişisel Twitter hesabından paylaşım yapan Uber Üst Yöneticisi (CEO) Dara Khosrowshahi, hayatını kaybeden kadının ailesine baş sağlığı dilerken, şirketin polisle iş birliği içinde olayın soruşturmasına destek verdiğini belirtti.

8 ABD basını bu ölümlü kaza sonrası geleceğin teknolojisi olarak kabul edilen 'sürücüsüz araç' projelerinin yüzde 100 güvenlik sağlanana kadar askıya alınabileceğini yazdı.

9 Meydana gelen olay, dünya genelinde sürücüz araçların neden olduğu ilk ölümlü trafik kazası olarak tarihe geçti.

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