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Sürücüsüz Uber bisikletlinin ölümüne neden oldu

ntv.com.tr, Anadolu Ajansı, İHA

ABD’nin Arizona eyaletinin Tempe kentinde bir Uber'in sürücüsüz aracı bisiklet kullanan bir kadına çarparak ölümüne neden oldu.

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    Özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber'in sürücüsüz araçlarından birinin ABD'de bisikletli bir kadının ölümüne neden olduğu bildirildi.
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    ABD basınındaki haberlere göre, Arizona eyaletinin Tempe kentinde sürücüsüz araç testlerine devam eden Uber, bisikleti ile karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına çarparak ölümüne neden oldu.
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    Tempe Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya yer verilen haberlerde, yerel saatle 22.00 sularında karşıdan karşıya geçen ve ismi Elaine Herzberg olarak açıklanan 49 yaşındaki kadına Uber'in sürücüsüz aracının çarptığı ifade edildi.
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    Herzberg'in hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı kaydedildi.
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    Açıklamada ayrıca, Uber'in sürücüsüz aracının kaza anında kendini idare ettiği, ancak şirketin bir mühendisinin denetim amacıyla aracın direksiyonunun başında olduğu kaydedildi.
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    Uber'den yapılan açıklamada ise olayın ardından şirketin ABD'nin Tempe, Pittsburgh, San Francisco kentlerinde ve Kanada'nın Toronto şehrinde sürücüsüz araç testlerini askıya aldığı duyuruldu.
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    Ayrıca, kendi kişisel Twitter hesabından paylaşım yapan Uber Üst Yöneticisi (CEO) Dara Khosrowshahi, hayatını kaybeden kadının ailesine baş sağlığı dilerken, şirketin polisle iş birliği içinde olayın soruşturmasına destek verdiğini belirtti.
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    ABD basını bu ölümlü kaza sonrası geleceğin teknolojisi olarak kabul edilen 'sürücüsüz araç' projelerinin yüzde 100 güvenlik sağlanana kadar askıya alınabileceğini yazdı.
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    Meydana gelen olay, dünya genelinde sürücüz araçların neden olduğu ilk ölümlü trafik kazası olarak tarihe geçti.
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