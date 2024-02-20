Suudi Arabistan'da bir ilk: Güzellik yarışmasına katıldılar

SUUDİ ARABİSTAN TARİHİNDE BİR İLK

Suudi model zarif elbiselerden spor giyime ve geleneksel Suudi kıyafetlerine kadar çok çeşitli görünümlere büründü.

Suudi Arabistan'ın tarihinde ilk kez bir güzellik yarışmasına katıldığını söyleyen Al-Qahtani, bir sosyal medya gönderisinde, "Malezya'da düzenlenen Miss Asia International 2024 yarışmasına katılmaktan onur duyuyorum" diye yazdı.