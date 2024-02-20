Suudi Arabistan'da bir ilk: Güzellik yarışmasına katıldılar

Suudi Arabistanlı model Rumy Al-Qahtani, Malezya'da düzenlenen "Miss Mrs Global Asya" güzellik yarışmasında ülkesi adına yarıştı. Suudi Arabistan böylelikle ilk kez bir güzellik yarışmasına katılım göstermiş oldu.

Suudi Arabistan'da bir ilk: Güzellik yarışmasına katıldılar - 1

"Miss & Mrs Global Asya" güzellik yarışmasında bu sene ilk kez Suudi Arabistanlı model Rumy Al-Qahtani ülkesini temsil etti.

Yarışma boyunca Suudi model Al-Qahtani, 870 bin takipçili Instagram hesabında kombinlerini ve yarışma deneyimini paylaştı.

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Suudi Arabistan'da bir ilk: Güzellik yarışmasına katıldılar - 2

SUUDİ ARABİSTAN TARİHİNDE BİR İLK

Suudi model zarif elbiselerden spor giyime ve geleneksel Suudi kıyafetlerine kadar çok çeşitli görünümlere büründü.

Suudi Arabistan'ın tarihinde ilk kez bir güzellik yarışmasına katıldığını söyleyen Al-Qahtani, bir sosyal medya gönderisinde, "Malezya'da düzenlenen Miss Asia International 2024 yarışmasına katılmaktan onur duyuyorum" diye yazdı. 

Suudi Arabistan'da bir ilk: Güzellik yarışmasına katıldılar - 3

KATILIMCILAR VE KAZANANLAR

Bu yılki yarışmaya aralarında Avustralya, Borneo, Hindistan, Endonezya, Japonya, Tayland, Filipinler, Singapur, Suudi Arabistan, Vietnam, Bangladeş, Myanmar ve Malezya'nın da bulunduğu 12 ülke ve bölgeden yirmi beş yarışmacı katıldı.

Suudi Arabistan'da bir ilk: Güzellik yarışmasına katıldılar - 4

"Mrs. Global Asya 2024" unvanını Filipinler'den Dyan Shane Mag Abo aldı. Geçen yılın kazananı Bornealı model Kimi Tomas tacı Mag Abo'ya takdim etti.

Singapurlu Jesseca Long, Miss Global Asian 2024 tacını taktı. Ona tacı, Filipinler'den Miss Global Asian 2023 Gliyam Cundangan verdi.

Suudi Arabistan'da bir ilk: Güzellik yarışmasına katıldılar - 5
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