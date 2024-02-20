Suudi Arabistan'da bir ilk: Güzellik yarışmasına katıldılar
Suudi Arabistanlı model Rumy Al-Qahtani, Malezya'da düzenlenen "Miss Mrs Global Asya" güzellik yarışmasında ülkesi adına yarıştı. Suudi Arabistan böylelikle ilk kez bir güzellik yarışmasına katılım göstermiş oldu.
"Miss & Mrs Global Asya" güzellik yarışmasında bu sene ilk kez Suudi Arabistanlı model Rumy Al-Qahtani ülkesini temsil etti.
Yarışma boyunca Suudi model Al-Qahtani, 870 bin takipçili Instagram hesabında kombinlerini ve yarışma deneyimini paylaştı.