Taliban, Afganistan'ın yarısını son iki ayda nasıl ele geçirdi?

NÜFUSUN YAKLAŞIK YARISI, TALİBAN KONTROL ALTINDA TUTTTUĞU YA DA SALDIRDIĞI BÖLGELERDE YAŞIYOR

Ancak, BBC tarafından yapılan araştırma Taliban askerlerinin ülkenin diğer birçok yerinde aktif olduklarını, bazı bölgelerde haftalık veya aylık saldırılar düzenleyerek önceki tahminlerden önemli ölçüde daha yüksek bir güce sahip olduklarını gösterdi.

Çalışmada, yaklaşık 15 milyon insanın (Afganistan nüfusunun yaklaşık yarısı) ya Taliban tarafından kontrol edilen ya da Taliban'ın açıkça bulunduğu ve hükümet güçlerine karşı düzenli olarak saldırı düzenlediği bölgelerde yaşadığı bildirildi.