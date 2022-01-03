Taliban ajanları, baskın sırasında ele geçirdikleri 3 bin litre alkölü kanala döktü

Afganistan’da ülkenin istihbarat ajansı, Taliban alkol satışını yasakladığı için başkent Kabil'deki bir kanala baskınlarda ele geçirilen 3 bin litre alkolün döküldüğünü duyurdu. Ayrıca, olayla ilişki 3 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Haberler - ntv.com.tr - AP - AFP - Reuters 03.01.2022 - 16:30 | Son Güncelleme : 03.01.2022 - 16:31

Taliban ajanları, baskın sırasında ele geçirdikleri 3 bin litre alkölü kanala döktü - 1

İstihbarat Genel Müdürlüğü'nün sosyal medyada yayınladığı görüntülerde, ajanların başkentte düzenlediği baskın sırasında fıçılarda depolanan 3 bin litre likörü ele geçirdikten sonra kanala döktükleri görüldü.

Taliban ajanları, baskın sırasında ele geçirdikleri 3 bin litre alkölü kanala döktü - 2

Bir din alimi, ajansın paylaştığı videoda, "Müslümanlar alkol üretmekten ve tüketmekten ciddi şekilde kaçınmalıdır" dedi.

Taliban ajanları, baskın sırasında ele geçirdikleri 3 bin litre alkölü kanala döktü - 3

Bununla birlikte, baskının ne zaman gerçekleştirildiği veya alkolün tam olarak ne zaman imha edildiği netlik kazanmazken, ajans tarafından operasyon sırasında üç kişinin tutuklandığı belirtildi.

Taliban ajanları, baskın sırasında ele geçirdikleri 3 bin litre alkölü kanala döktü - 4

Diğer taraftan, Afganistan’da daha önceki Batı destekli rejimde bile alkol satmak ve tüketmek yasaktı. Fakat, Taliban ile birlikte, denetim ve baskı arttı.

Taliban ajanları, baskın sırasında ele geçirdikleri 3 bin litre alkölü kanala döktü - 5

TALİBAN’IN YENİ YÖNETİM TARZI

Taliban, Afganistan’da 15 Ağustos'ta iktidarı ele geçirdiğinden beri, uyuşturucu bağımlıları da dahil olmak üzere baskınların sıklığı ülke çapında arttı. Taliban'ın Erdem Teşvik ve Ahlaksızlığı Önleme Bakanlığı da kadın haklarını kısıtlayan birkaç yönerge yayınladı. 

Taliban ajanları, baskın sırasında ele geçirdikleri 3 bin litre alkölü kanala döktü - 6

Eylül ayında, Taliban sakal tıraşını yasaklamış ve kararnamenin ihlal edilmesinin ağır cezalarla sonuçlanacağı konusunda uyarmıştı.

Taliban ajanları, baskın sırasında ele geçirdikleri 3 bin litre alkölü kanala döktü - 7

Ayrıca, Afganistan genelinde kadınlara sadece kadınlar tarafından öğretilebileceği ve erkeklerin ve kadınların okula girerken ayrı giriş ve çıkışları kullanması da dahil olmak üzere bir dizi kural yürürlüğe girdi.

Taliban ajanları, baskın sırasında ele geçirdikleri 3 bin litre alkölü kanala döktü - 8
Taliban ajanları, baskın sırasında ele geçirdikleri 3 bin litre alkölü kanala döktü - 9

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