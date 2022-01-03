Taliban ajanları, baskın sırasında ele geçirdikleri 3 bin litre alkölü kanala döktü

Haberler - ntv.com.tr - AP - AFP - Reuters 03.01.2022 - 16:30 | Son Güncelleme : 03.01.2022 - 16:31
Afganistan İstihbarat Genel Müdürlüğü'nün sosyal medyada yayınladığı görüntülerde, ajanların başkentte düzenlediği baskın sırasında fıçılarda depolanan 3 bin litre likörü ele geçirdikten sonra kanala döktükleri görüldü.
Bir din alimi, ajansın paylaştığı videoda, "Müslümanlar alkol üretmekten ve tüketmekten ciddi şekilde kaçınmalıdır" dedi.
Bununla birlikte, baskının ne zaman gerçekleştirildiği veya alkolün tam olarak ne zaman imha edildiği netlik kazanmazken, ajans tarafından operasyon sırasında üç kişinin tutuklandığı belirtildi.
Diğer taraftan, Afganistan’da daha önceki Batı destekli rejimde bile alkol satmak ve tüketmek yasaktı. Fakat, Taliban ile birlikte, denetim ve baskı arttı.
Taliban, Afganistan’da 15 Ağustos'ta iktidarı ele geçirdiğinden beri, uyuşturucu bağımlıları da dahil olmak üzere baskınların sıklığı ülke çapında arttı. Taliban'ın Erdem Teşvik ve Ahlaksızlığı Önleme Bakanlığı da kadın haklarını kısıtlayan birkaç yönerge yayınladı.
Eylül ayında, Taliban sakal tıraşını yasaklamış ve kararnamenin ihlal edilmesinin ağır cezalarla sonuçlanacağı konusunda uyarmıştı.
Ayrıca, Afganistan genelinde kadınlara sadece kadınlar tarafından öğretilebileceği ve erkeklerin ve kadınların okula girerken ayrı giriş ve çıkışları kullanması da dahil olmak üzere bir dizi kural yürürlüğe girdi.