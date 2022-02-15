Taliban’ın en ünlü keskin nişancısı Afganistan’da belediye başkanı oldu

Bir savaşçı olarak öne çıkan ve ülkede bu şekilde tanınan Mowaffaq’ın halihazırda 100 bin kişilik kasabanın yerel yönetiminde günlük işlerle uğraştığı aktarılırken, kısa bir süre önce keskin nişancılık yaparken halihazırda lağımların açılması, yolların planlanması ve mahalle kavgalarının yumuşatılması gibi görevleri yürüttüğü vurgulandı.