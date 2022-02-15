Taliban’ın en ünlü keskin nişancısı Afganistan’da belediye başkanı oldu

Haberler - ntv.com.tr 15.02.2022 - 11:43
Ağustos ayında ABD’nin ülkeden çekilmesiyle birlikte Afganistan’da kontrolü eline alan Taliban, ülkede hakimiyetini güç geçtikçe artırmaya devam ediyor.
Ülkede son olarak, Taliban güçlerinin en iyi keskin nişancılardan biri olarak ün kazanan Damullah Mohibullah Mowaffaq’ın, Maymana kasabasının yeni belediye başkanı olduğu ortaya çıktı.
Kasım ayında, Taliban'ın ABD destekli hükümeti devirip iktidarı ele geçirmesinden üç ay sonra 25 yaşındaki Damullah Mohibullah Mowaffaq’ın Afganistan'ın kuzeybatısındaki Faryab eyaletinin başkenti Maymana'nın belediye başkanı olduğu belirtildi.
Bir savaşçı olarak öne çıkan ve ülkede bu şekilde tanınan Mowaffaq’ın halihazırda 100 bin kişilik kasabanın yerel yönetiminde günlük işlerle uğraştığı aktarılırken, kısa bir süre önce keskin nişancılık yaparken halihazırda lağımların açılması, yolların planlanması ve mahalle kavgalarının yumuşatılması gibi görevleri yürüttüğü vurgulandı.
25 yaşındaki Mowaffaq verdiği demeçte, "Savaşırken hedeflerim çok spesifikti: yabancı işgalini, ayrımcılığı ve adaletsizliği sona erdirmek" derken, “Artık hedeflerim net: Yolsuzlukla mücadele etmek ve ülkeyi refaha kavuşturmak" ifadelerini kullandı.
Taliban'ı oluşturan yoksul, medrese eğitimli kırsal alanlardan gelmiş askerlerin aksine, Mowaffaq’ın varlıklı bir tüccar aileden geldiği belirtilirken, Maymana'da büyüdüğünün ve okul hayatını başarılı geçtiğinin altı çizildi.