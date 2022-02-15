Taliban’ın en ünlü keskin nişancısı Afganistan’da belediye başkanı oldu

20 yıl sonra Afgtanistan’da kontrolü eline alan Taliban’ın en ünlü keskin nişancısının ülkede belediye başkanı olduğu ortaya çıktı. 25 yaşındaki Damullah Mohibullah Mowaffaq’ın varlıklı bir tüccar aileden geldiği belirtilirken, Maymana'da büyüdüğünün ve okul hayatını başarılı geçtiğinin altı çizildi. Mowaffaq verdiği demeçte, "Savaşırken hedeflerim çok spesifikti: Yabancı işgalini, ayrımcılığı ve adaletsizliği sona erdirmek" derken, “Artık hedeflerim net: Yolsuzlukla mücadele etmek ve ülkeyi refaha kavuşturmak" diye konuştu.

Haberler - ntv.com.tr 15.02.2022 - 11:43

Taliban’ın en ünlü keskin nişancısı Afganistan’da belediye başkanı oldu - 1

Ağustos ayında ABD’nin ülkeden çekilmesiyle birlikte ’da kontrolü eline alan Taliban, ülkede hakimiyetini güç geçtikçe artırmaya devam ediyor.

Taliban’ın en ünlü keskin nişancısı Afganistan’da belediye başkanı oldu - 2

Ülkede son olarak, Taliban güçlerinin en iyi keskin nişancılardan biri olarak ün kazanan Damullah Mohibullah Mowaffaq’ın, Maymana kasabasının yeni belediye başkanı olduğu ortaya çıktı.

Taliban’ın en ünlü keskin nişancısı Afganistan’da belediye başkanı oldu - 3

Kasım ayında, Taliban'ın ABD destekli hükümeti devirip iktidarı ele geçirmesinden üç ay sonra 25 yaşındaki Damullah Mohibullah Mowaffaq’ın Afganistan'ın kuzeybatısındaki Faryab eyaletinin başkenti Maymana'nın belediye başkanı olduğu belirtildi.

Taliban’ın en ünlü keskin nişancısı Afganistan’da belediye başkanı oldu - 4

Bir savaşçı olarak öne çıkan ve ülkede bu şekilde tanınan Mowaffaq’ın halihazırda 100 bin kişilik kasabanın yerel yönetiminde günlük işlerle uğraştığı aktarılırken, kısa bir süre önce keskin nişancılık yaparken halihazırda lağımların açılması, yolların planlanması ve mahalle kavgalarının yumuşatılması gibi görevleri yürüttüğü vurgulandı.

Taliban’ın en ünlü keskin nişancısı Afganistan’da belediye başkanı oldu - 5

25 yaşındaki Mowaffaq verdiği demeçte, "Savaşırken hedeflerim çok spesifikti: yabancı işgalini, ayrımcılığı ve adaletsizliği sona erdirmek" derken, “Artık hedeflerim net: Yolsuzlukla mücadele etmek ve ülkeyi refaha kavuşturmak" ifadelerini kullandı.

Taliban’ın en ünlü keskin nişancısı Afganistan’da belediye başkanı oldu - 6

Taliban'ı oluşturan yoksul, medrese eğitimli kırsal alanlardan gelmiş askerlerin aksine, Mowaffaq’ın varlıklı bir tüccar aileden geldiği belirtilirken, Maymana'da büyüdüğünün ve okul hayatını başarılı geçtiğinin altı çizildi.

Taliban’ın en ünlü keskin nişancısı Afganistan’da belediye başkanı oldu - 7
Taliban’ın en ünlü keskin nişancısı Afganistan’da belediye başkanı oldu - 8

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