Tarih belli oldu: Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?
2023 yılında Green Card başvuruları 4 Ekim'de başlamış ve 7 Kasım'da sona ermişti. ABD'de süresiz çalışma ve oturum imkanı sunan Yeşil Kart için düzenlenen çekilişin başvurularının ne zaman sonuçlanacağı araştırılıyor. Peki, Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?
ABD'de çalışmak isteyen ve ülke içinde Green Card başvurusu yapmak isteyenler için 2023 süreci sona ermişti. ABD tarafından ülkedeki göçmenler arasında çeşitliliği artırmak için düzenlenen Yeşil Kart (Green Card) çekilişi için şimdi sonuçlar bekleniyor. İşte, Green Card sonuçlarının ilan edileceği tarih...