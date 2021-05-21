Tarihi Diana röportajının perde arkası

Böylece Bashir, Diana ve kardeşinin güvenini kazanarak röportajı alırken, o dönem haber müdürü olan eski BBC Genel Müdürü Tony Hall ise olayın üstünü örttü.

Soruşturma metninde, o dönem Hall liderliğindeki bir iç soruşturmada Bashir için "dürüst ve onurlu bir adam" denildiğine ancak muhabirin "ciddi ve açıklanamayan yalanlarının" dikkate alınmadığına dikkat çekildi.

Bashir'in dürüst olduğu gibi bir sonuca varılamayacağı kaydedilen metinde, BBC'nin, "olayın örtbas edilmediği" yönündeki iddiası da reddedildi.