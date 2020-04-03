Tayland Kralı Almanya'da karantinadan kaçtı

Tayland'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına karşı tüm ülkede gece sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. Ülkede bunlar yaşanırken Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn Almanya'da 20 cariyelik haremiyle gününü gün ediyor. Almanya'da corona virüse karşı sıkı seyahat önlemleri alınırken, Tayland Kralı'nın son 10 gün içerisinde üç farklı kenti ziyaret etmesi tartışma yarattı. Tayland Kralı dün de Karlsruhe kentine gidecekti ancak son anda uçağının kalkışını iptal etti.

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ntv.com.tr 03.04.2020 - 13:43

Tüm dünyada yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için sıkı seyahat yasakları uygulanırken, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ülkesinde kalmak yerine 20 cariyelik haremiyle Almanya'nın Bavyera eyaletine gelmişti. Tatillerinde özellikle Almanya'yı tercih eden Tayland Kralı Münih'te Grand Hotel Sonnenbichl'i tercih etmişti.

Almanya'da tüm eğlence mekanları kapalıyken, Grand Hotel Sonnenbichl'in uygulamanın dışında kalması tartışmalara neden olmuştu. İşletmenin otel statüsünde çalışmadığı açıklaması yapılmıştı.

Ancak Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn Almanya'da tartışılmaya devam ediyor. Tayland Kralı'nın bu ülkedeki karantina kurallarını çiğneyerek son 10 gün içerisinde uçağıyla Almanya'nın Dresden, Leipzig ve Hannover kentlerini ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Amerikan yapımı Boeing 737-800 tipi uçakta değişiklikler yaparak "uçan bir saraya" çeviren Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 25 Mart'ta uçağıyla Almanya'nın Münih kentinden Dresden'e uçtu. Tayland Kralı iki gün sonra bu defa Münih'ten Leipzig kentine gitti. 31 Mart'ta da Münih'ten havalanarak ülkenin kuzeyindeki bir başka kent olan Hannover'e uçtu.

Tayland Kralı dün ise, Münih'ten kalkarak Almanya'nın Karlsruhe kentine gidecekti. Kral'ın uçağı yerel saatle 16.00'da uçuş izni almıştı. Ancak Kral son dakika değişikliği yaparak, uçuştan vazgeçti ve Münih'te kaldı.

Almanya'da karantina koşulları devam ederken ve seyahat kısıtlamaları sürerken, Tayland Kralı'nın bu "uçan sarayı" ile bu kadar rahat hareket etmesi tartışmalara neden oldu. Kral kısa mesafe uçuşlarda bile küçük uçakları kullanmayı tercih etmiyor.

Tayland Kralı'nın "uçan sarayı" dışında Boeing 737-400 tipi iki uçağı daha bulunuyor. Kral'ın 50 milyar euro servete sahip olduğu belirtiliyor. Buna rağmen uçağın masraflarının Tayland devleti tarafından karşılandığı ifade ediliyor.

TAYLAND İSE CORONA VİRÜSLE MÜCADELE EDİYOR Tayland'da, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına karşı tedbir için bugünden itibaren tüm ülkede gece sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı.



Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, sokağa çıkma yasağının, ülke genelinde cuma gününden başlayarak her gün yerel saatle 22.00 ile 04.00 arasında geçerli olacağını söyledi.

Bangkok Valisi Aswin Kwanmuang, kentte tüm perakende mağazalarının ve marketlerin gece yarısı ile 05.00 arasında kapanması yönünde talimat verdi.



Başkent Bangkok'da daha önce, büyük mağazaların ve pazar yerlerinin geçici kapatılması talimatı verilmiş ve yalnızca paket servisi yapacak restoranlar ile yiyecek dükkanlarının açık kalmasına izin verilmişti.

Covid-19 Durum Yönetim Merkezi ise enfeksiyon riskini azaltmak için halka, gündüz ya da gece evlerinden dışarı çıkmamaları çağrısı yaptı.

Diğer yandan, Tayland'da Covid-19'un yayılmasını önlemek için ulusal hava yolu şirketi Thai Airways International'ın, yurt dışından tüm uçuşları 31 Mayıs'a kadar askıya alındı. Hava yolu şirketi daha önce çoğu uçuşunu durdurmuştu.

TAYLAND'DA GEÇEN HAFTA OHAL İLAN EDİLMİŞTİ Tayland'da 24 Mart'ta, yeni tip corona virüs salgınıyla mücadele çerçevesinde bir aylık olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

OHAL hükümete sokağa çıkma yasağı, basına sansür, toplantıları dağıtma ve gerekli durumlarda asker konuşlandırma gibi yetkiler tanıyor.

Tayland Başbakanı Prayut, televizyonda yayımlanan konuşmasında halka sükunet çağrısı yaparak sosyal medyanın uygunsuz kullanımı ile stokçuluğa karşı uyarıda bulunmuştu.

Tayland'da şu ana kadar1978 kişide Covid-19 tespit edilirken 19 kişi hayatını kaybetti.