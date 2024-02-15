Tayland’da hava kirliliği: Evden çalışma talimatı verildi
Tayland’da, hava kirliliğinin artması nedeniyle başkent Bangkok’taki belediye çalışanlarına 2 gün evden çalışmaları talimatı verildi. Yüksek kirlilik nedeniyle Bangkok dünyanın en kirli 8. şehri oldu.
Tayland’ın başkenti Bangkok ve çevresindeki şehirlerde hava kirliliği tehlikeli seviyelere ulaştı.
İsviçre merkezli hava kalitesi izleme kurumu IQAir’e göre Bangkok’taki hava kirliliği seviyesi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tavsiye edilen seviyeden 15 kat daha yüksek kaydedildi.
Yüksek kirlilik nedeniyle Bangkok bugün dünyanın en kirli 8. şehri oldu.