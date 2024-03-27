Tayland'da şehri istila eden maymunlar toplatılıyor

MAYMUN ŞEHRİ LOPBURI

Güney Asya ülkesi Tayland'ın "maymun şehri" olarak da bilinen Lopburi'de son yıllarda büyüyen maymun krizi devam ediyor.

Bölgede Covid-19 döneminde turist sayısındaki azalma ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yiyecek arayışı nedeniyle şehri istila eden maymunlar yerel halkın günlük yaşamını olumsuz etkiliyor.

Yiyecek bulabilmek şehir merkezindeki evlere ve dükkanlara giren maymunlar, zaman zaman insanların çanta, poşet ve yiyeceklerine de saldırıyor.