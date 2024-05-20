Tayvan'ın yeni liderinden Çin'e müzakere çağrısı

Lai, “Karşılıklı fayda ve bir arada huzurlu bir yaşam için ortak hedeflerimiz olacaktır. Karar verdiğimiz gelecek sadece ulusumuzun geleceği değil, dünyanın geleceğidir. Sanırım hepimiz şunu biliyoruz, egemenliğimiz olduğu sürece bir ulusumuz var. Çin Cumhuriyeti (Tayvan) ve Çin Halk Cumhuriyeti birbirine bağımlı değildir. Hiç kimse iktidar karşılığında siyasi egemenlikten vazgeçme fikrini aklına getirmemeli" diye konuştu.