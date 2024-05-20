Tayvan'ın yeni liderinden Çin'e müzakere çağrısı
Tayvan'da 13 Ocak'ta yapılan genel seçimlerin galibi olan Demokratik İlerici Parti'nin (DPP) adayı Lai Ching-te için yemin töreni düzenlendi. Tayvan'ı 8 yıl yöneten eski lider Tsai Ing-wen ve çok sayıda siyasetçinin katıldığı yemin törenin ardından 64 yaşındaki Lai, resmi olarak göreve başladı.
Tayvan'da genel seçimlerin galibi olan Demokratik İlerici Parti'nin (DPP) adayı Lai Ching-te için yemin töreni düzenlendi.
Ülkeyi 8 yıl yöneten eski lider Tsai Ing-wen'in de katıldığı yemin törenin ardından 64 yaşındaki Lai, resmi olarak göreve başladı.