Temmuz ayına damga vuran kareler

Reuters haber ajansı Temmuz ayına damga vuran fotoğraflarını paylaştı. İşte Temmuz ayında öne çıkan 20 kare...

ntv.com.tr - Reuters 03.08.2020 - 11:47

Temmuz ayına damga vuran kareler - 1

Sağlık çalışanları corona virüs salgınında en fazla sorumluluk üstlenen meslek grubu oldu. 

ABD'de bir sağlık çalışanı mola sırasında uyuyakaldı. 

Temmuz ayına damga vuran kareler - 2
Ayasofya Camii'nin yeniden ibatede açılmasının ardından 86 yıl sonra Müslümanlar ilk cuma namazı için camiye akın etti.
Temmuz ayına damga vuran kareler - 3

Neowise kuyruklu yıldızı dünyadan çıplak gözle görüldü. 

Yıldız akşam saatlerinde Türkiye'den de izlenebildi. 

Temmuz ayına damga vuran kareler - 4
Sırbistan'da corona virüs önlemlerinin yeniden geleceğini duyan vatandaşlar şiddetli protestolar düzenledi.
Temmuz ayına damga vuran kareler - 5
New York'taki Black Lives Matter anıtını siyaha boyamak isteyen göstericiyi durdurmaya çalışan bir polis memuru yaralandı.
Temmuz ayına damga vuran kareler - 6

ABD corona virüs salgınından en çok etkilenen ülke. 

ABD Başkanı Donald Trump ilk kez temmuz ayında maske takarken görüntülendi. 

Temmuz ayına damga vuran kareler - 7
Florida'daki fırlatma üssünden bir Atlas 5 roketinin kalkışı yapıldı.
Temmuz ayına damga vuran kareler - 8

Corona virüs salgınında okulların yeniden açılıp açılmayacağı dünya genelinde bir tartışma konusu. 

Tayland'da Sam Khok okulunda sınıftaki öğrenciler için corona virüz izolasyon kabinleri tasarlandı. 

Temmuz ayına damga vuran kareler - 9
Temmuz ayı Hong Kong için çalkantılı geçti. Pekin yönetimi tartışmalı iade yasasını onayladı. Fotoğraf İngiltere'nin Hong Kong'un idaresini Çin'e devrettiği 1 Temmuz'un yıldönümünde çekildi.
Temmuz ayına damga vuran kareler - 10
Müslümanların önemli dini ritüellerinden Hac bu yıl corona virüs önlemlerine göre yeniden düzenlendi. Sınırlı sayıda kişinin katıldığı Hac'da Kabe'nin tavafı töreninde sosyal mesafe gözetildi.
Temmuz ayına damga vuran kareler - 11
Aylardır devam eden çekirge istilası Kenya'ya da sıçradı. Turkana kabilesine mensup bir kadın çekirgeleri sopayla kovmaya çalışıyor.
Temmuz ayına damga vuran kareler - 12

ABD'nin Oregfon eyaletinin Portland kentinde sosyal eşitlik ve polis şiddeti gibi problemler nedeniyle protestolar düzenlendi.

Temmuz ayına damga vuran kareler - 13

Kasım ayında yapılacak seçimlerde adaylığını açıklayanlardan biri de ünlü rapçi Kanye West oldu. 

West ağlayarak düzenlediği mitingde kürtaj, pornografi gibi konulara değindi.

Temmuz ayına damga vuran kareler - 14
Avusralya uzun bir aradan sonra corona virüs salgınında ikinci dalga korkusuyla karşı karşıya kaldı. Ülkede önlemler yeniden sıklaştı.
Temmuz ayına damga vuran kareler - 15
Kurak geçen yaz nedeniyle Türkiye'nin sınır komşusu Yunanistan'da da yangınlar görülüyor. Ülkenin Kechries kasabasında temmuz ayında yangın çıktı.
Temmuz ayına damga vuran kareler - 16
Yolsuzlukla başı belada olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu aynı zamanda ülkedeki Covid-19 salgınını yönetememekle itham ediliyor. Ülkede günlerdir protestolar yaşanıyor.
Temmuz ayına damga vuran kareler - 17
Filistin'de güvenlik güçleri corona virüs salgınının yayılmasını engelleme çalışması yaptı.
Temmuz ayına damga vuran kareler - 18
Barcelona'daki inşaatı devam eden Sagrada Familia Kilisesi'nde günah çıkarma ayinleri yeniden başladı. Ayinler maskeli ve dışarıda yapılıyor.
Temmuz ayına damga vuran kareler - 19
İspanya'nın boğa festivali olarak bilinen San Fermin Festivali bu yıl yapılamadı.
Temmuz ayına damga vuran kareler - 20
Brezilya'da bir öğretmen, öğrencilerine sarılabilmek için plastik torbalardan "sarılma kiti" yaptı.

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