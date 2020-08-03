Temmuz ayına damga vuran kareler

ntv.com.tr - Reuters 03.08.2020 - 11:47
Sağlık çalışanları corona virüs salgınında en fazla sorumluluk üstlenen meslek grubu oldu.
ABD'de bir sağlık çalışanı mola sırasında uyuyakaldı.
Neowise kuyruklu yıldızı dünyadan çıplak gözle görüldü.
Yıldız akşam saatlerinde Türkiye'den de izlenebildi.
ABD corona virüs salgınından en çok etkilenen ülke.
ABD Başkanı Donald Trump ilk kez temmuz ayında maske takarken görüntülendi.
Corona virüs salgınında okulların yeniden açılıp açılmayacağı dünya genelinde bir tartışma konusu.
Tayland'da Sam Khok okulunda sınıftaki öğrenciler için corona virüz izolasyon kabinleri tasarlandı.
ABD'nin Oregfon eyaletinin Portland kentinde sosyal eşitlik ve polis şiddeti gibi problemler nedeniyle protestolar düzenlendi.
Kasım ayında yapılacak seçimlerde adaylığını açıklayanlardan biri de ünlü rapçi Kanye West oldu.
West ağlayarak düzenlediği mitingde kürtaj, pornografi gibi konulara değindi.