Temmuz ayına damga vuran kareler

ABD'de bir sağlık çalışanı mola sırasında uyuyakaldı.

Sağlık çalışanları corona virüs salgınında en fazla sorumluluk üstlenen meslek grubu oldu.

Ayasofya Camii'nin yeniden ibatede açılmasının ardından 86 yıl sonra Müslümanlar ilk cuma namazı için camiye akın etti.

Yıldız akşam saatlerinde Türkiye'den de izlenebildi.

New York'taki Black Lives Matter anıtını siyaha boyamak isteyen göstericiyi durdurmaya çalışan bir polis memuru yaralandı.

ABD Başkanı Donald Trump ilk kez temmuz ayında maske takarken görüntülendi.

ABD corona virüs salgınından en çok etkilenen ülke.

Florida'daki fırlatma üssünden bir Atlas 5 roketinin kalkışı yapıldı.

Tayland'da Sam Khok okulunda sınıftaki öğrenciler için corona virüz izolasyon kabinleri tasarlandı.

Corona virüs salgınında okulların yeniden açılıp açılmayacağı dünya genelinde bir tartışma konusu.

Temmuz ayı Hong Kong için çalkantılı geçti. Pekin yönetimi tartışmalı iade yasasını onayladı. Fotoğraf İngiltere'nin Hong Kong'un idaresini Çin'e devrettiği 1 Temmuz'un yıldönümünde çekildi.

Müslümanların önemli dini ritüellerinden Hac bu yıl corona virüs önlemlerine göre yeniden düzenlendi. Sınırlı sayıda kişinin katıldığı Hac'da Kabe'nin tavafı töreninde sosyal mesafe gözetildi.

Aylardır devam eden çekirge istilası Kenya'ya da sıçradı. Turkana kabilesine mensup bir kadın çekirgeleri sopayla kovmaya çalışıyor.