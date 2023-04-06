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Teravih namazı kıldıran imamın kedi şefkati viral oldu

Cezayir'deki bir camide teravih namazı kıldıran imamın üzerine kedi çıktı. Kediye şefkat gösterip namazı kıldırmaya devam eden imama sosyal medyadan övgüler yağdı. İzleyenlerin bazıları olayı komik olarak nitelerken bazıları da İslam'ın şefkat yönünü gösterdiğini belirtti. Görüntüler dünya basınının da ilgisini çekti.

Teravih namazı kıldıran imamın kedi şefkati viral oldu - 1

Cezayir'in Bordj Bou Arreridj eyaletindeki Ebu Bekir el-Sıddık camisinde teravih namazı kılınıyordu.

DÜNYA HABERLERİ

Teravih namazı kıldıran imamın kedi şefkati viral oldu - 2

Şeyh Velid Mehsas adlı imamın cemaate namaz kıldırdığı sırada camiye giren bir kedi aniden imamın üzerine çıktı.

Teravih namazı kıldıran imamın kedi şefkati viral oldu - 3

Kedi bir süre imamın omuzunda gezindi. İmam ise kediye şefkat gösterip namazı kıldırmaya devam etti. İmamın bu davranışına sosyal medyadan övgüler yağdı.

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Teravih namazı kıldıran imamın kedi şefkati viral oldu - 4

İzleyenlerin bazıları olayı komik olarak nitelerken bazıları da İslam'ın şefkat yönünü gösterdiğini belirtti.

Teravih namazı kıldıran imamın kedi şefkati viral oldu - 5

Kedi bir süre imamın üzerinde ve omuzunda gezindikten sonra aşağıya inip uzaklaştı.

Teravih namazı kıldıran imamın kedi şefkati viral oldu - 6

Namaz sırasında İmamın üzerine çıkan kedi görüntüleri dünya basınının da ilgisini çekti.

Haber, BBC, CNN ve Reuters gibi internet sitelerinde yer aldı.

Teravih namazı kıldıran imamın kedi şefkati viral oldu - 7
Teravih namazı kıldıran imamın kedi şefkati viral oldu - 8
Teravih namazı kıldıran imamın kedi şefkati viral oldu - 9
Teravih namazı kıldıran imamın kedi şefkati viral oldu - 10
Teravih namazı kıldıran imamın kedi şefkati viral oldu - 11
Teravih namazı kıldıran imamın kedi şefkati viral oldu - 12
Teravih namazı kıldıran imamın kedi şefkati viral oldu - 13
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