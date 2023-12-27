Tesla'nın robotu fabrikada "mühendise" saldırdı: Ortalık kan gölüne döndü!
Tesla'nın Teksas'taki fabrikasında meydana gelen bir kazanın ayrıntıları iki yıl sonra ortaya çıktı. Görgü tanıklarına göre Tesla'nın robotu bir mühendise saldırdı. Çalışanları acil kapatma butonuna basmaya zorlayan kaza sonucunda etraf kan gölüne döndü. Fabrikadaki işçilerle görüşen avukat yaşanan kazaları yetkililere "bildirmediğine" dair kanıtlar bulunduğunu söylüyor.
METAL PENÇELERİNİ MÜHENDİSE SAPLADI
Bir Tesla mühendisi, şirketin ABD'deki Giga Texas fabrikasında meydana gelen arıza sırasında bir robotun saldırısına uğradı. Kontrolden çıkan robot ortalığı kanlar içinde bıraktı.
İki görgü tanığı, yeni dökülmüş alüminyum araba parçalarını yakalayıp taşımak için tasarlanmış bir robotun iş arkadaşlarına saldırışına şahit oldu.