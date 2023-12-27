Tesla'nın robotu fabrikada "mühendise" saldırdı: Ortalık kan gölüne döndü!

Travis County tıbbi müfettişinden gelen bir rapora göre, Antelmo Ramírez adlı bu inşaat işçisi, Tesla'nın 2 bin dönümlük Giga Texas fabrikasının inşasına yardım ederken sıcak çarpmasından öldü.

Müfettişler, Tesla'nın yalnızca 2018'de hükümet dosyalarında 36 yaralanmayı raporlamadığını buldu.

Bu durum şirketin bazı gizli bilgileri yanlış sınıflandırdığını tespit eden önceki iddiaları doğruladı. İş kazaları ve yaralanmalar, yetkililerin gözlerinden kaçmak için "kişisel tıbbi vakalar" olarak bildiriliyor.