Tlatelolco Katliamı'nın üzerinden 51 yıl geçti
NTV
Meksika'da 1968'de öğrenciler ekonomik şartları protesto etmek ve demokrasi talebinde bulunmak için sokaklara çıktı. Hükümet, olayları bastırmak için silaha başvurunca onlarca kişi hayatını kaybetti. Ölenler, 51'inci yılında anıldı.
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12 Ekim 1968... Üzerinden tam 51 yıl geçti...
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2Meksika’daki Tlatelolco Katliamı'nda hayatını kaybedenler bir kez daha anıldı.
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3Yüzlerce Meksikalı, Zocalo Meydanı'na doğru yürümek istedi. Ancak bazı göstericiler taşkınlık çıkarınca polisle karşı karşıya geldiler. Protestolarda birlik ve barış mesajı verildi.
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41968 yılında Meksika'da yüzlerce öğrenci, kötü ekonomik şartları protesto etmek ve demokrasi talebiyle sokaklara çıktı. Ancak yaklaşan Olimpiyatlar öncesi hükümet protestoları sonlandırmak için aşırı güç kullandı. Meydana toplananların üzerine açılan ateş sonucu onlarca kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişide yaralandı.
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