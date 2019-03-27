Tokyo’da sakura şöleni
NTV Haber
Japonya’da çiçek açan sakura (kiraz) ağaçları görsel şölen oluşturdu.
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Japonya’nın başkenti Tokyo, sakura ağaçları nedeniyle yine masal şehrine dönüştü.
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İmparatorluk sarayı yakınlarındaki sakura ağaçları, çiçeklerle bezendi.
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Tokyolular çiçekleri görmek için bölgeye akın etti.
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Kiraz çiçeklerinin bu hafta boyunca dökülmemesi tahmin ediliyor.
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Ülkenin sembollerinden olan sakura ağaclarinin açışını görmek için her yıl çok sayıda turist baharda Japonya'ya gidiyor.
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6Bu arada, çiçekleri görmeye gidenler arasında Japon İmparator Akihito ve İmparatoriçe Miçiko da vardı.
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785 yaşındaki imparator, tahtını gelecek ay 59 yaşındaki oğluna devretmeye hazırlanıyor.
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