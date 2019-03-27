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Tokyo’da sakura şöleni

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Japonya’da çiçek açan sakura (kiraz) ağaçları görsel şölen oluşturdu.

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    Japonya’nın başkenti Tokyo, sakura ağaçları nedeniyle yine masal şehrine dönüştü.

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    İmparatorluk sarayı yakınlarındaki sakura ağaçları, çiçeklerle bezendi.

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    Tokyolular çiçekleri görmek için bölgeye akın etti.

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    Kiraz çiçeklerinin bu hafta boyunca dökülmemesi tahmin ediliyor.

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    Ülkenin sembollerinden olan sakura ağaclarinin açışını görmek için her yıl çok sayıda turist baharda Japonya'ya gidiyor.

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    Bu arada, çiçekleri görmeye gidenler arasında Japon İmparator Akihito ve İmparatoriçe Miçiko da vardı.
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    85 yaşındaki imparator, tahtını gelecek ay 59 yaşındaki oğluna devretmeye hazırlanıyor.
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