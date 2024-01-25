Tokyo'da "Türk Film Haftası" düzenlendi
Tokyo'da "Türk Film Haftası" düzenlendi
Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğince düzenlenen "Türk Film Haftası" etkinliği başladı.
Etknilik Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapıldı.
Türkiye ve Japonya, ikili diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kültürel faaliyetlerine hız kazandırdı.
Büyükelçilik, başkentin Ginza bölgesindeki ünlü Toei Sinemalarında "Türk Film Haftası" etkinliği düzenledi.
"DİPLOMATİK İLİŞKİLERİMİZİN 100.YILI ÖNEMLİ BİR FIRSAT"
Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, ilk film gösterimi öncesinde sinema salonunda yaptığı konuşmada, ocak ayı başında Japonya'nın Noto Yarımadasında yaşanan depremlerde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.
Güngen, depremzedelerin yaralarının en kısa sürede sarılmasını arzu ettiklerini ve Türkiye’nin, ihtiyaç duyulan her türlü desteği vermeye hazır olduğunu bildirdi.
"Türk Film Haftası" etkinliğinin önemine değinen Güngen, 1924’te kurulan Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü vesilesiyle programı düzenlediklerini ifade etti.
Güngen, "Japonya ile mevcut dostluk ilişkilerimizi ekonomi, bilim ve teknoloji, turizm, kültür ve eğitim sahaları dahil artan işbirliğiyle desteklemek istiyoruz. Diplomatik ilişkilerimizin 100. yılı önemli bir fırsat." diye konuştu.