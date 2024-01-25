Tokyo'da "Türk Film Haftası" düzenlendi

"TÜRKİYE İLE JAPONYA ARASINDAKİ BAĞLAR MAZİNDEN KALMA DEĞİL"

Japonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Genel Sekreter Yardımcısı ve Japonya Danışman Temsilciler Meclisi Milletvekili Yamamoto Kanae de konuşmasında, depremlere değindi.



Noto Yarımadası depremleri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan taziye mesajı aldıklarını kaydeden Yamamoto, Japon hükümetinin bölgenin ihyası ve imarı için çalıştığını söyledi.



Yamamoto, Japonya'da yaşayan Türklere, Noto Yarımadasındaki afet bölgelerinde depremzedelere sıcak yemek ikram etmelerinden dolayı teşekkürlerini bildirdi.



İkili diplomatik ilişkilerin 100. yıl dolayısıyla Japonya ve Türkiye ilişkilerinin daha da derinleşmesini dilediğini bildiren Yamamoto, "Türkiye ile Japonya arasındaki bağlar maziden bir hatıra değil, bugün de capcanlı ve ayakta" dedi.



Türkiye'de bulunduğu dönemde birçok Türk filmi izleme fırsatı bulduğunu kaydeden Yamamoto, "Özellikle 'Eşkıya' filmi beni etkilemişti, kaliteli bir filmdi." diyerek, Türk Filmleri Haftası'nı kutladığını söyledi.