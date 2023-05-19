"Top Gun" İtalya'da: Kapılarımız Türk pilotlara açık

Bu tesislerden Türk pilotların da faydalanıp faydalanamayacağı sorusuna Cremnago, "Türkiye, birçok uygulamayı paylaştığımız, çok iyi diplomatik ilişkilerimizin olduğu dost ve NATO müttefiki bir ülkedir. Bu nedenle bu girişimimize her kim katılmak istiyorsa ona kapılarımız açık. Türkiye gibi müttefik ve stratejik öneme sahip ülkelerin de kendi pilotlarını burada eğitimden geçirebilmesinin onların menfaatine olduğuna inanıyoruz. Eğer bana burada Türk pilotların da eğitim alıp alamayacağını soruyorsanız, buna cevabım kesinlikle evet." yanıtını verdi.