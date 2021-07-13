Tosuncuk’un Uruguay maceraları 4: Eski trans senatörle nasıl aynı listede yer aldı?

El Observator gazetesinin hazırladığı 2018 yılında Uruguay’da işlenen en büyük suçlar listesindeki yedi suçtan birinin faili olarak listeye giren Mehmet Aydın’ın adı, ülke tarihindeki en büyük suçlardan biri olarak görülen eski trans senatör Michelle Suárez tarafından işlenen ‘Devleti dolandırma’ suçuyla beraber geçti.

Uruguay tarihindeki en büyük suçlardan biri olarak görülen ‘Devleti dolandırma’ suçunun faili, ülke tarihindeki ilk transseksüel senatör olan ve halihazırda avukatlık yapan Michelle Suárez’in sahte imza kullanarak en az iki dosyada müvekkillerinin imzasını taklit ettiği dava ile aynı listede yer alan Tosuncuk Mehmet Aydın’ın, ülkede 8 milyon dolar kara para aklama suçu işlediğinin altı çizildi.

Ülkede 2018 yılında işlenen en büyük suçlar arasında, bir bankanın yabancı müşterileri dolandırması, bir bankanın 100 müşterisinin hesaplarına girerek 25 bin dolar alınması, telefon dolandırıcılığı, Uruguay Futbol Federasyonu’nda yaşanan çek dolandırıcılığı gibi suçlar yer alıyor.

El Observator, 2018’in en büyük yedi dolandırıcılık suçundan en sansasyonel olanlarının eski trans senatör tarafından devlete yapılan sahte imza dolandırıcılığı ve Mehmet Aydın’ın 8 milyon dolar kara para aklama suçu olduğunu aktardı.

Eski trans senatör, savcılık ile anlaşmaya vararak suçunu kabul ederken, bir yıldır ev hapsinde bulunan Suárez, 2020 yılının ortalarına kadar ev hapsi ve iki yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.

İdeal kilosundan 45 kg daha ağır veya kilosunun iki katına ulaştığı obezite evresi olan Morbid obezite ve ağır bir diyabet hastası olan Michelle Suárez, toplamda, ikisi sahtekarlık ve biri yalancı tanıklık olmak üzere beş sahtecilik suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarken, suçlarının ikisini kesinleştiği için ceza almıştı.