Trans yarışmacıların başarısı sonrası eski şampiyon sporu bıraktı

Kadınlar eski bisiklet şampiyonu Hannah Arensman, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak kariyerine son verdiğini açıklamıştı.
Aralık ayında düzenlenen 'Elit Kadınlar' kategorisini 4. sırada tamamlayan Arensman, 3 ve 5. sıralarda trans bireylerin yer aldığını, kız kardeşi ve ailesinin kendisini bir erkeğe geçilirken gördüklerinde ağladığını söylemişti.
Arensman, ne kadar sıkı antrenman yaparsa yapsın bir erkeğin androjen seviyesine sahip olamayacağını, bunun da cesaretini kırdığını söylemişti.
Bu açıklama spor dünyasındaki trans bireylerle ilgili tartışmaları tekrar alevlendirirken, takip eden günlerde yine trans bir sporcu olan Tiffany Thomas (48), 2018 yılında 40'lı yaşlarında başladığı kariyerinde 20. zaferini elde etti.
New York'ta yaşayan aynı zamanda biyolog da olan Thomas, yarışlarda giydiği turuncu formanın kendini bir süper kahraman gibi hissettirdiğini söylüyor.
Thomas'ın zafer paylaşımının altında da eleştiriler yer aldı.
Bir youmda; hormon tedavisine rağmen Thomas'ın genetik avantaja sahip olduğuna dikkat çekilirken, ABD'de kadın haklarının yok edildiği iddia edildi.
Başka bir kullanıcı da "Kadın Sporlarını Koruyun" diyerek Thomas'ın sadece 5 yılda amatörlükten 'elite' seviyeye çıktığına dikkat çekti.
Thomas'a çok sayıda destek mesajı da gelirken, bu zaferi kutlamayı hak ettiği söylendi.
Thomas ile yarışan başka bir sporcu da "Seninle yarışmak büyük bir onur güzel arkadaşım" ifadesini kullandı.
Eleştiriler sonrası sponsorları ve takım arkadaşlarının desteğini kaybetmekten korktuğunu söyleyen Thomas, yine de bisiklet ve ağırlıklarla eğlenmeye devam edeceğini, pedal çevirmeyi, ağırlık kaldırmayı ve dünyayı daha güzel bir yer haline getirmek için topluluğu için görünür olmayı sürdüreceğini söylüyor.