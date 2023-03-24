Trans yarışmacıların başarısı sonrası eski şampiyon sporu bıraktı

Başka bir kullanıcı da "Kadın Sporlarını Koruyun" diyerek Thomas'ın sadece 5 yılda amatörlükten 'elite' seviyeye çıktığına dikkat çekti.

Thomas'a çok sayıda destek mesajı da gelirken, bu zaferi kutlamayı hak ettiği söylendi.

Thomas ile yarışan başka bir sporcu da "Seninle yarışmak büyük bir onur güzel arkadaşım" ifadesini kullandı.