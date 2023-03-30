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"Trinity" müzayedeye çıkıyor: Nadir bulunan 70 milyon yıllık fosil rekor fiyata satılacak

Günümüzden yaklaşık 70 milyon yıl önce yaşayan üç T-Rex'in kemiklerinden oluşturulan dinozor iskeleti İsviçre'de müzayedeye çıkıyor. Oldukça nadir olduğu belirtilen, 4 metre yüksekliğe ve 12 metre uzunluğa sahip fosilin 5 milyon (104 milyon lira) ile 8 milyon İsviçre frangı (167 milyon lira) arasına satılması bekleniyor.

"Trinity" müzayedeye çıkıyor: Nadir bulunan 70 milyon yıllık fosil rekor fiyata satılacak - 1

Dinozorların dünyada hüküm sürdüğü milyonlarca yılın ardından devasa bir Tyrannosaurus Rex'in (T-Rex) iskeleti, önümüzdeki ay İsviçre'deki bir açık artırmada satışa sunulmadan önce halka tanıtıldı.

DÜNYA HABERLERİ

"Trinity" müzayedeye çıkıyor: Nadir bulunan 70 milyon yıllık fosil rekor fiyata satılacak - 2

5-8 MİLYON İSVİÇRE FRANGINA ALICI BULMASI BEKLENİYOR

TRX-293 Trinity adlı devasa etoburun, 18 Nisan'da Cenevre'deki açık artırmada 5 milyon İsviçre frankı (104 milyon lira) ile 8 milyon İsviçre frankı (167 milyon lira) arasında bir fiyatla alıcı bulması bekleniyor.

"Trinity" müzayedeye çıkıyor: Nadir bulunan 70 milyon yıllık fosil rekor fiyata satılacak - 3

ÜÇ T-REX'TEN OLUŞUYOR

4 metre yüksekliğinde ve 12 metre uzunluğunda olan iskelet, dünyada şimdiye kadar keşfedilen üç T-Rex fosilinin kemiklerinden oluşturuldu.

"Trinity" müzayedeye çıkıyor: Nadir bulunan 70 milyon yıllık fosil rekor fiyata satılacak - 4

Satışı gerçekleştiren müzayede evinin sahibi Cyril Koller, "Bu iskeletin adı 'TRX-293 Trinity ' çünkü üç bireyin kemikleri bir araya getirilerek oluşturuldu ve hepsi ABD'de bulundu." dedi. İskeletin adının geri kalanı ise iskeletteki 293 kemikten kaynaklanıyor.

"Trinity" müzayedeye çıkıyor: Nadir bulunan 70 milyon yıllık fosil rekor fiyata satılacak - 5

"SON DERECE NADİR"

Diğer taraftan İsviçre'deki Aathal Dinozor Müzesi'nden paleontolog Hans Jacob-Siber, T-Rex fosillerinin bulunmasının son derece nadir olduğunu belirtti.

"Trinity" müzayedeye çıkıyor: Nadir bulunan 70 milyon yıllık fosil rekor fiyata satılacak - 6

Jacob-Siber, "Bu bir kalıp veya kopya değil,  orijinal bir T-Rex iskeleti ve oldukça nadir. " diye konuştu.

"Trinity" müzayedeye çıkıyor: Nadir bulunan 70 milyon yıllık fosil rekor fiyata satılacak - 7

Öte yandan, neredeyse diğer tüm fosilleşmiş T-Rex'ler müzelerde sergilenirken, bu nadir bulunan iskeletler satışa çıktığında tepkiye neden oluyor.

"Trinity" müzayedeye çıkıyor: Nadir bulunan 70 milyon yıllık fosil rekor fiyata satılacak - 8

Satışı planlanan iskeletin özel bir kişi tarafından satın alınacağı düşünülse de, Koller halkın da gelecekte bu iskeleti görme şansı olacağından emin olacaklarını belirtti.

"Trinity" müzayedeye çıkıyor: Nadir bulunan 70 milyon yıllık fosil rekor fiyata satılacak - 9

Kuzey Amerika'da keşfedilen diğer iki T-Rex olan  "Sue" ve "Stan", 1997 ve 2020 yıllarında satıldıklarında sırasıyla 8,4 milyon dolar ve 31,8 milyon dolara satılmışlardı.

"Trinity" müzayedeye çıkıyor: Nadir bulunan 70 milyon yıllık fosil rekor fiyata satılacak - 10
"Trinity" müzayedeye çıkıyor: Nadir bulunan 70 milyon yıllık fosil rekor fiyata satılacak - 11
"Trinity" müzayedeye çıkıyor: Nadir bulunan 70 milyon yıllık fosil rekor fiyata satılacak - 12
"Trinity" müzayedeye çıkıyor: Nadir bulunan 70 milyon yıllık fosil rekor fiyata satılacak - 13
"Trinity" müzayedeye çıkıyor: Nadir bulunan 70 milyon yıllık fosil rekor fiyata satılacak - 14
"Trinity" müzayedeye çıkıyor: Nadir bulunan 70 milyon yıllık fosil rekor fiyata satılacak - 15
"Trinity" müzayedeye çıkıyor: Nadir bulunan 70 milyon yıllık fosil rekor fiyata satılacak - 16
"Trinity" müzayedeye çıkıyor: Nadir bulunan 70 milyon yıllık fosil rekor fiyata satılacak - 17
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