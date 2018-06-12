Trump - Kim zirvesi dünya basınında

1 ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Singapur’da bir araya geldiler.



Tarihi zirveden gelen ilk görüntüler ve açıklamalar dünya basınında yer aldı.



Medyadaki değerlendirmelerde, genelde olumlu bir bakış açısı hakim.

2 Donald Trump'ın sürekli yalan habercilikle suçladığı CNN International zirveyi "Geçmişi geride bırakmak" başlığıyla okuyularına aktardı.

3 Time Dergisi ise internet sayfasında "Büyük Değişim" başlığını kullandı. Böylece dergi Kuzey Kore lideri Kim'in zirvede kullandığı "Büyük bir değişim" ifadesini başlığa taşımış oldu.

4 Huffington Post ise "ABD-Kuzey Kore zirvesi ikili anlaşmayla sona erdi" başlığını tercih etti.

5 İngiltere devlet televizyonu BBC ise "Trump ve Kim tokalaşarak tarih yazdı" başlığını kullandı.

6 Trump’ın destekçilerinden New York Post ise eleştirel bir başlık attı:



"Beklenmedik adamların beklenmedik zirvesinde her şey yolunda gidiyor."



New York Post’un başlığı, ABD’de Trump’ın Kim ile görüşmesine mesafeli olan Cumhuriyetçierin varlığıyla açıklanabilir. Bazı Cumhuriyetçiler, görüşmenin Kuzey Kore liderine kredibilite sağlayacağı görüşündeler. Trump 1.6 milyon dolarlık limuzinini Kim'e gösterirken (İlginç anlar)

7 Öte yandan, baısndaki haberlerde ve sosyal medyada, yaklaşık 40 dakikalık baş başa görüşmeye yalnızca tercümanların alınması, herhangi bir Beyaz Saray yetkilisinin ya da görüşmeye ilişkin notlar tutacak bir görevlinin görüşmede bulunmaması nedeniyle Trump'a eleştiriler var.



Eleştirilerde, "Trump, Kim'e ne sözler verecek? Ondan ne isteyecek? Bunları hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz" görüşlerine yer verildi.

8 Politico dergisi, "Trump, Kim kapsamlı belgeye imza attı" başlığını öne çıkarırken iki liderin imzaladıkları belgenin henüz Beyaz Saray tarafından açıklanmadığını belirtti.

9 ABD'nin en çok takip edilen internet gazetelerinden Breitbart zirveyi tarihi olarak nitelerken Kim Jong-un için "Kuzey Kore Diktatörü" ifadesini kullandı.

10 The Telegraph Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ortak bildirgede Kore Yarımadası'nın nükleerden tamamen arınacağını vaadettiğini belirtti. Bir diğer İngiliz gazetesi Independent da nükleerden arındırma sözünü başlığına taşıdı.







11 The Sun gazetesi Kim Jong-un'un "Dünya büyük bir değişim görecek" sözlerini öne çıkardı. Financial Times zirveyi tarihi olarak nitelerken Trump ve Kim'in ortak bildiri imzaladığını aktardı.

12 Trump’ı sıklıkla ve acımasızca eleştiren gazetelerden New York Times:



“Trump ve Kim buluştu, yeni bir sayfa açıldı.”

13 Trump’ın kavgalı olduğu gazetelerden Washington Post:



"Trump ve Kim el sıkıştı, tarihi görüşme Singapur’da başladı ve olumlu devam ediyor."

14 ABD’nin en çok okunan gazetelerinden USA Today:



"Küçük roket adam ve yaşlı bunak tarihi görüşmesinde, şov istenildiği gibi gidiyor."