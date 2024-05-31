Trump "sus payı" davasında suçlu bulundu: Ünlü isimlerden tepkiler
Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik tarihi “sus payı” davasında karar açıklandı. Trump, yargılandığı davada hakkındaki 34 suçlamanın tamamında jüri tarafından suçlu bulundu. Karar sonrası Trump'ın suçlu bulunması hakkında ünlü isimlerden açıklamalar gecikmedi. Dünyaca ünlü yazar Stephen King, Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayının "bir suçlu" olduğunu vurgularken Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise “Bırakın halk bu Kasım'da kararını versin! Mücadeleye devam Sayın Başkan!” mesajıyla Trump’a destek verdi. Elon Musk ise ABD halkının hukuk sistemine olan inancına zarar verildiğini belirtti. İşte ünlüler ve Trump hakkında yorumları...
"ALINAN KARAR REZİLLİKTİR"
Trump’ın mahkeme jürisi tarafından suçlu bulunmasını takiben ünlü isimlerden Trump aleyhinde ve lehinde peşi sıra yorumlar ve açıklamalar geldi.
Trump, kararın duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada, "Alınan karar rezilliktir, ben suçsuzum" dedi.
Başkan Joe Biden ise "Donald Trump'ı Oval Ofis'in dışında tutmanın tek yolu var: O da sandık" şeklinde bir sosyal medya paylaşımı yaptı.