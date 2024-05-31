Trump "sus payı" davasında suçlu bulundu: Ünlü isimlerden tepkiler

"AMERİKAN HUKUK SİSTEMİNE İNANCIMIZ ZARAR GÖRDÜ"

ABD Başkanı Joe Biden’ın düzensiz göç kararlarını şiddetle eleştiren Elon Musk, Trump’ın politik nedenlerle suçlu bulunduğunu ima ederek “Gerçekten de bugün, halkın Amerikan hukuk sistemine olan inancına büyük zarar verilmiştir” mesajını paylaştı.

Musk sosyal medya platformu X'te paylaştığı gönderide, "Eğer eski bir Başkan, adaletten ziyade siyasetin sebep olduğu bu kadar önemsiz bir konu yüzünden suçlu bulunabiliyorsa, herkes benzer bir kaderle karşı karşıya kalma riskiyle karşı karşıya demektir" ifadelerini kullandı.