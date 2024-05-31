Trump "sus payı" davasında suçlu bulundu: Ünlü isimlerden tepkiler

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik tarihi “sus payı” davasında karar açıklandı. Trump, yargılandığı davada hakkındaki 34 suçlamanın tamamında jüri tarafından suçlu bulundu. Karar sonrası Trump'ın suçlu bulunması hakkında ünlü isimlerden açıklamalar gecikmedi. Dünyaca ünlü yazar Stephen King, Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayının "bir suçlu" olduğunu vurgularken Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise “Bırakın halk bu Kasım'da kararını versin! Mücadeleye devam Sayın Başkan!” mesajıyla Trump’a destek verdi. Elon Musk ise ABD halkının hukuk sistemine olan inancına zarar verildiğini belirtti. İşte ünlüler ve Trump hakkında yorumları...

Trump "sus payı" davasında suçlu bulundu: Ünlü isimlerden tepkiler - 1

"ALINAN KARAR REZİLLİKTİR"

Trump’ın mahkeme jürisi tarafından suçlu bulunmasını takiben ünlü isimlerden Trump aleyhinde ve lehinde peşi sıra yorumlar ve açıklamalar geldi.

Trump, kararın duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada, "Alınan karar rezilliktir, ben suçsuzum" dedi.

Başkan Joe Biden ise "Donald Trump'ı Oval Ofis'in dışında tutmanın tek yolu var: O da sandık" şeklinde bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

DÜNYA HABERLERİ

Trump "sus payı" davasında suçlu bulundu: Ünlü isimlerden tepkiler - 2

"BAŞKAN ADAYI HÜKÜM GİYMİŞ BİR SUÇLU"

Dünyaca ünlü korku romanları yazarı Stephen King, “Cumhuriyetçilerin Başkan adayı hüküm giymiş bir suçludur” mesajını paylaştı.

Trump "sus payı" davasında suçlu bulundu: Ünlü isimlerden tepkiler - 3

"AMERİKAN HUKUK SİSTEMİNE İNANCIMIZ ZARAR GÖRDÜ"

ABD Başkanı Joe Biden’ın düzensiz göç kararlarını şiddetle eleştiren Elon Musk, Trump’ın politik nedenlerle suçlu bulunduğunu ima ederek “Gerçekten de bugün, halkın Amerikan hukuk sistemine olan inancına büyük zarar verilmiştir” mesajını paylaştı.

Musk sosyal medya platformu X'te paylaştığı gönderide, "Eğer eski bir Başkan, adaletten ziyade siyasetin sebep olduğu bu kadar önemsiz bir konu yüzünden suçlu bulunabiliyorsa, herkes benzer bir kaderle karşı karşıya kalma riskiyle karşı karşıya demektir" ifadelerini kullandı.

Trump "sus payı" davasında suçlu bulundu: Ünlü isimlerden tepkiler - 4

"MÜCADELEYE DEVAM SAYIN BAŞKAN"

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, “Başkan Donald Trump'ın onurlu bir adam olduğunu biliyorum. Başkan olarak Amerika'yı her zaman ön planda tuttu, dünya çapında saygı gördü ve bu saygıyı barışı inşa etmek için kullandı. Bırakın insanlar bu Kasım'da kararını versin! Mücadeleye devam Sayın Başkan!” ifadelerini kullandı.

Trump "sus payı" davasında suçlu bulundu: Ünlü isimlerden tepkiler - 5

RAKİBİ KENNEDY: TRUMP’I MAHKEMEDE YENMEYE ÇALIŞIYORLAR

ABD 2024 Başkanlık Seçimleri’nde Trump’ın rakibi bağımsız aday Robert F. Kennedy Jr, “Demokrat Parti'nin stratejisi Başkan Trump'ı sandıkta değil mahkeme salonunda yenmek. Bu, Kasım ayında geri tepecek. Daha da kötüsü, son derece antidemokratik” ifadelerini kullanarak rakibi için “Demokratlar oy kabininde kaybedeceklerinden korktukları için bunun yerine mahkeme salonunda Başkan Trump'ın peşine düşüyorlar” dedi.

Trump "sus payı" davasında suçlu bulundu: Ünlü isimlerden tepkiler - 6

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, "Donald Trump'ı bir kez yendik; sizin sesiniz ve gücünüzle yeniden kazanacağız" yorumunda bulundu.

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