Trump tutuklanacak mı? ABD'yi karıştıran fotoğraflar

Eski ABD Başkan Donald Trump hakkındaki iddianamenin bu hafta kabul edilmesi ve tutuklanması bekleniyor. Trump ile ilgili karar açıklanmadan, sosyal medyada yapay zeka ile oluşturulmuş fotoğraflar yayınlandı.

Trump tutuklanacak mı? ABD'yi karıştıran fotoğraflar - 1

Eski ABD Başkan Donald Trump, 2016 seçim kampanyası sırasında, daha önce ilişki yaşadığı Stormy Daniels'a kampanya kaynaklarından usülsüz şekilde sus payı vermekle suçlanıyor.

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Trump tutuklanacak mı? ABD'yi karıştıran fotoğraflar - 2

Trump hakkında iddianemeye onay verilirse, eski başkan gelecek hafta New York'taki adliye binasına getirilecek. Trump, geçen hafta sosyal medya hesabından "salı günü tutuklanacağım" demişti ama karar açıklanmadı.

Trump tutuklanacak mı? ABD'yi karıştıran fotoğraflar - 3

Trump'ın mahkeme süreci devam ederken yapa zeka kullanılarak oluşturulmuş fotoğraflar sosyal medyada yayınlandı.

Trump tutuklanacak mı? ABD'yi karıştıran fotoğraflar - 4

Sahte fotoğraflarda Trump tutuklanmaya direnip ve polisten kaçmaya çalışıyor.

Trump tutuklanacak mı? ABD'yi karıştıran fotoğraflar - 5

Bazı kullanıcılar fotoğrafları gerçek sandı. Trump taraftarları ile diğer kullanıcılar arasında sert tartışmalar yaşandı.

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