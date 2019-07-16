Bu arada Trump, bu sabah Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, tüm tepkilere rağmen dünkü tweetlerini savundu.

Birçok insanın söz konusu tweetleri konusunda kendisiyle hemfikir olduğunu öne süren Trump, "Tüm söylediğim şey, eğer istiyorlarsa bu ülkeyi terk edebilecekleriydi." dedi.

Söz konusu 4 kadın Kongre üyesinin sürekli şikayet ettiğini savunan Trump, "Bu insanlar bizim ülkemizden nefret ediyor." iddiasında bulundu.