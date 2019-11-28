Trump'tan Afganistan'a sürpriz ziyaret

Grisham, uçaktaki gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burası tehlikeli bir bölge ama Trump, buradaki askerlere destek vermek istedi. Bay ve Bayan Trump, ailesinden çok uzakta tatil geçiren insanlar olduğunu biliyor ve bunun hoş bir sürpriz olacağını düşündük." ifadelerini kullandı.