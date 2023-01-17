Tunus'ta şiddetli kuraklık: Su kaynakları alarm veriyor

"Tarım Bakanlığına bağlı bazı yerel kurumlar, çiftçilerin sulama gerektirmeyen bitkileri kullanmasını zorunlu kılan tebliğler yayımladı. Kuraklıktan dolayı tarımda yeterli ürün alınamadığı için birçok sektör bu durumdan etkileniyor. Hükümet ciddi bir sorun olan kuraklıkla başa çıkmak için gerekli tedbirleri almadı. Bu yüzden hükümet bir an önce kapsamlı bir çalışma ile kuraklık krizi için acil eylem planı oluşturmalı."