Turistik Venedik şehri sel sularına teslim: 2 ölü 

İtalya'da kanallarıyla ünlü Venedik kentinde etkili olan soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle su seviyesi 187 santimetreye kadar yükseldi.
Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro 2 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi ancak bunun nasıl gerçekleştiğinin henüz öğrenilemediğini açıkladı.
Belediye Başkanı Brugnaro kentin büyük bölümünün su altında kalmasına ise iklim değişikliğinin neden olduğunu savundu.
Yerel medya çok sayıda tarihi bölgenin, evlerin ve otellerin su altında kaldığını duyurdu.
Venedik'te en yüksek su seviyesi 1966'da ölçülmüştü. 53 yıl önce su seviyesi tam 198 santimetreye ulaşmıştı.
Ülkenin güneyindeki Sicilya adasında pek çok şehirde olumsuz hava koşulları nedeniyle kırmızı alarm verilirken, okullar tatil edildi.
Kalabriya bölgesinde de rüzgarın hızının saatte 113 kilometreyi bulduğu, Bazilikata bölgesindeki Matera kentinde de hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiği belirtildi.
Eğimli yapısı nedeniyle Matera'nın tarihi sokaklarının çamurlu sel sularına teslim olduğu açıklandı.