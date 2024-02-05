Türk savunma sanayii Riyad'a çıkarma yaptı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikinci kez düzenlenen WDS fuarı kapılarını açtı. Fuarda Türk savunma sanayisini 63 firma temsil ediyor. Suudi Arabistan'daki fuar Türkiye'nin savunmada boy gösteren firmalarının işbirliği ve anlaşmalar gibi birçok alanda büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Biz de burada muhataplarımızla görüşmeler yapıyoruz. Dünyanın değişik yerlerinden katılan, bizim de ilişki içinde olduğumuz ülkelerin yöneticileriyle bakanları ya da Savunma Sanayii Başkanlığı muhataplarımız ile toplantılarımız yapılıyor. Olası fırsatlar konuşulurken toplantılara birbirlerini davet ediyorlar. Bu çok güzel bir gelişme." dedi.

Türk savunma sanayii Riyad'a çıkarma yaptı - 1

Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikinci kez düzenlenen WDS fuarı dün kapılarını açtı.

Fuarda Türk savunma sanayisini 63 firma temsil ediyor.

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Türk savunma sanayii Riyad'a çıkarma yaptı - 2

Dünyanın dört bir yanından üst düzey resmi delegasyon katılımıyla gerçekleştirilen fuarda, savunma endüstrisinin kara, deniz ve hava savunma sektörlerindeki en son teknolojileri görücüye çıktı.

Türk savunma sanayii Riyad'a çıkarma yaptı - 3

Açıklamada görüşlerine yer verilen Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, fuarda Türk firmaları ve SSB olarak ülkeyi temsil etmeye çalıştıklarını bildirdi. Görgün, "Sadece SSB ya da sadece burada yer alan büyük firmalarımız, entegratör firmalarımız, alt yüklenicilerimiz değil, tüm savunma sanayimizi temsil edecek şekilde burada yer aldığımızı değerlendiriyorum." ifadesini kullandı.

Türk savunma sanayii Riyad'a çıkarma yaptı - 4

FUARDA EN GENİŞ ALANI TÜRK FİRMALARI KULLANIYOR

Görgün, Türkiye'nin WDS'ye 63 firmayla en çok katılım sağlayan ikinci ülke olduğunu ve toplam alanın yüzde 15'ini Türk firmalarının doldurduğunu bildirdi. Fuarda en geniş alanı kullanan ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Görgün, fuarın dışında da gün içinde çeşitli toplantılar gerçekleştirerek şirketlerin "iyi niyet anlaşmaları" yaptıklarını ve geleceğe yönelik planlamalar oluşturduklarını aktardı. Görgün, şunları kaydetti:

Türk savunma sanayii Riyad'a çıkarma yaptı - 5

"Hemen hemen her firmamızın irili ufaklı, geleceğe yönelik uzun süreli çalışmaları içeren birçok anlaşması var ve fuar boyunca da bunlar planlandı ve devam edecek. Biz de burada muhataplarımızla görüşmeler yapıyoruz. Dünyanın değişik yerlerinden katılan, bizim de ilişki içinde olduğumuz ülkelerin yöneticileriyle bakanları ya da Savunma Sanayii Başkanlığı muhataplarımız ile toplantılarımız yapılıyor. Stantlara baktığımız zaman şirketlerimiz kullandıkları alt sistemleri veya faydalı yükleri veya mühimmatları kendi ürünlerinde de sergiliyorlar. Olası fırsatlar konuşulurken toplantılara birbirlerini davet ediyorlar. Bu çok güzel bir gelişme. Biz bunların olumlu sonuçlarını ilerleyen zamanlarda daha da çok göreceğiz diye umut ediyorum."

Türk savunma sanayii Riyad'a çıkarma yaptı - 6

Tüm savunma alanlarında ağ oluşturması, ortaklık kurması, bilgi paylaşımı yapması, yenilikleri ve yetenekleri keşfetmesi için önemli bir platform oluşturan fuar, 8 Şubat’a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Türk savunma sanayii Riyad'a çıkarma yaptı - 7
Türk savunma sanayii Riyad'a çıkarma yaptı - 8
Türk savunma sanayii Riyad'a çıkarma yaptı - 9
Türk savunma sanayii Riyad'a çıkarma yaptı - 10
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