Türk savunma sanayii Riyad'a çıkarma yaptı
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikinci kez düzenlenen WDS fuarı kapılarını açtı. Fuarda Türk savunma sanayisini 63 firma temsil ediyor. Suudi Arabistan'daki fuar Türkiye'nin savunmada boy gösteren firmalarının işbirliği ve anlaşmalar gibi birçok alanda büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Biz de burada muhataplarımızla görüşmeler yapıyoruz. Dünyanın değişik yerlerinden katılan, bizim de ilişki içinde olduğumuz ülkelerin yöneticileriyle bakanları ya da Savunma Sanayii Başkanlığı muhataplarımız ile toplantılarımız yapılıyor. Olası fırsatlar konuşulurken toplantılara birbirlerini davet ediyorlar. Bu çok güzel bir gelişme." dedi.
Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikinci kez düzenlenen WDS fuarı dün kapılarını açtı.
Fuarda Türk savunma sanayisini 63 firma temsil ediyor.