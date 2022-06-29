Türkiye, İsveç ve Finlandiya mutabakatı dünya basınında: 'Erdoğan'ın zaferi'

New York Times gazetesi, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesini engellemeyeceğini yazarken, bu değişikliğin, Ukrayna işgalini NATO'nun genişlemesine karşı bir uyarı olarak haklı gösteren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için başarısızlık olduğu yorumu yapıldı.