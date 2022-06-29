Türkiye, İsveç ve Finlandiya mutabakatı dünya basınında: 'Erdoğan'ın zaferi'

Türkiye'nin geçtiğimiz gün Madrid'de İsveç ve Finlandiya ile imzaladığı iki ülkenin NATO üyeliğinin önü açan mutabakat dünya basınında geniş yer buldu. Uluslararası basın, İskandinav ülkelerinin terörle mücadeleyi yoğunlaştırma sözü karşılığında Türkiye'nin vetoyu kaldırdığına dikkat çekti. Anlaşmanın Rus lider Vladimir Putin için "başarısızlık" olduğu yorumları yapıldı.

Haberler - ntv.com.tr 29.06.2022 - 13:05

Türkiye, İsveç ve Finlandiya mutabakatı dünya basınında: 'Erdoğan'ın zaferi' - 1

Türkiye'nin güvenlik endişeleri konusunda ve ile imzaladığı mutabakat dünya basınında geniş yer buldu.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya mutabakatı dünya basınında: 'Erdoğan'ın zaferi' - 2

İsveç'in Sydsvenskan gazetesi "Teröristlere karşı sert önlem vaatleri Erdoğan'ın vetoyu kaldırmasını sağladı" ifadelerine yer verirken, İskandinav ülkelerinin terörle mücadeleyi yoğunlaştırmayı taahhüt ettiği vurgulandı.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya mutabakatı dünya basınında: 'Erdoğan'ın zaferi' - 3

İsveç'in Dagens Nyheter gazetesi ise Türkiye'nin İsveç'e NATO üyeliği kapısını açtığını yazdı.

Dagens Nyheter, durumun 30 yıl önce Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana kuzey Avrupa'daki en büyük jeopolitik değişim olduğu yorumu yapıldı.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya mutabakatı dünya basınında: 'Erdoğan'ın zaferi' - 4

Finlandiya'nın Iltalehti gazetesi ise anlaşmanın maddelerini "İşte NATO düğümünü çözen belge - Finlandiya'nın Türkiye'ye vaat ettiği şeyler bunlar" başlığıyla duyurdu.

Haberde, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün "tavizler verdiğine" ilişkin sözleri yer aldı.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya mutabakatı dünya basınında: 'Erdoğan'ın zaferi' - 5

"ERDOĞAN'IN ZAFERİ"

İngiliz Economist dergisi, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması konusundaki engeli kaldırdığını yazarken, anlaşmayı "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi" olarak yorumladı.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya mutabakatı dünya basınında: 'Erdoğan'ın zaferi' - 6

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın ittikafa katılmasını destekleme kararı aldığını yazdı. Haberde, "İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin Baltık Denizi'ne kıyısı olan NATO ülkelerinin sayısını sekize çıkaracağı" ifade edildi.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya mutabakatı dünya basınında: 'Erdoğan'ın zaferi' - 7

Washington Post gazetesi, Türkiye'nin 2 ülkenin üyeliğinin önündeki engeli kaldırarak ittifakın büyümesinin yolunu açtığını yazdı.

Haberde, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının Soğuk Savaş sonrası düzeni nasıl yeniden şekillendirdiğine ve transatlantik bağları nasıl canlandırdığına dikkat çekildi.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya mutabakatı dünya basınında: 'Erdoğan'ın zaferi' - 8

Financial Times, "Finlandiya ve İsveç, Türkiye'nin vetoyu düşürmesinin ardından NATO'ya katılmaya hazırlanıyor" başlığını kullanırken, İskandinav ülkelerinin Erdoğan'ın aşırılıkçı gruplara karşı fazla hoşgörülü olduklarına yönelik endişesini hafiflettiği yorumu yapıldı.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya mutabakatı dünya basınında: 'Erdoğan'ın zaferi' - 9

Telegraph gazetesi, anlaşma ile Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmaya bir adım daha yaklaştığını yazdı.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya mutabakatı dünya basınında: 'Erdoğan'ın zaferi' - 10

New York Times gazetesi, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesini engellemeyeceğini yazarken, bu değişikliğin, Ukrayna işgalini NATO'nun genişlemesine karşı bir uyarı olarak haklı gösteren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için başarısızlık olduğu yorumu yapıldı.

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